Yily De Los Santos, cirujana plástica en República Dominicana, un referente en su país Comunicae lunes, 27 de febrero de 2023, 16:37 h (CET) La Dra. Yily De Los Santos forma parte de los más de 200 cirujanos plásticos que integran el lipoturismo en República Dominicana a través de la clínica, Yily Plástica República Dominicana es un país, geográficamente, turístico. Y, parte de su turismo se enfoca en el turismo médico. Destaca, por ejemplo, el área odontológica, con servicios como los implantes dentales.

No obstante, una media de 80.000 operaciones al año están relacionadas con la cirugía plástica, según datos de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética (Sodocipre). República Dominicana es un referente en esta área junto a otros países de América Latina como Venezuela, Brasil o Colombia.

Yily De Los Santos: 12 años de experiencia como cirujana plástica en República Dominicana

Actualmente, hay alrededor de 220 cirujanos plásticos certificados en un país de casi 11 millones de habitantes. Entre ellos, destaca la cirujana plástica en República Dominicana, Yily De Los Santos.

Doce años de experiencia avalan su profesionalidad, atrayendo a pacientes de Estados Unidos, Canadá, América Latina, Reino Unido y otros países de Europa. "La mayoría de mis pacientes proceden de Estados Unidos y Europa pero también he tenido de Arabia y Tailandia", explica la cirujana plástica en República Dominicana.

Yily De Los Santos, a través de Yily Plástica, también forma parte de este tipo de turismo, ya bautizado como ‘lipoturismo’. Las clínicas dominicanas de cirugía plástica ofrecen paquetes que incluyen la operación, el diagnóstico previo y postoperatorio con todos los cuidados necesarios.

"Yily Plástica ofrece una atención completa, que se inicia con la recogida en el aeropuerto de la paciente, el traslado a nuestro centro, y la estancia requerida, que se extiende regularmente hasta los catorce días", relata la Dra. Yily De Los Santos.

Su centro está ubicado en Santo Domingo y está formado por numerosos profesionales: cirujanos plásticos, asistentes, enfermeros, coordinadoras, asistentes de oficinas y administradoras.

"Es una empresa mediana con proyección a más escala. Actualmente, estoy en un centro médico donde mi personal es suficiente para atender a todos mis pacientes", comenta Yily De Los Santos.

Las operaciones de la cirujana plástica en República Dominicana, Yily De Los Santos

Las operaciones más frecuentes en República Dominicana son la lipoescultura, cirugía de senos y transferencia de grasa a los glúteos. Estos servicios y muchos más son los que ofrece Yily De Los Santos.

Los procedimientos de Yily Plástica son la abdominoplastia, levantamiento y aumento de senos, lifting facial, lipoescultura y liposucción, levantamiento de glúteos brasileño (BBL) y cirugía de lifting de brazos.

"El proceso operatorio empieza, si es posible, con una videollamada con la paciente, y ya en República Dominicana, con un diagnóstico previo, la operación y el postoperatorio, que persiste hasta los tres meses y que ya lleva a cabo desde su residencia", concreta Yily De Los Santos.

Con la experiencia de cientos de pacientes, la Dra. Yily De Los Santos está orientada a ofrecer su formación y habilidades con la máxima dedicación.

"Mis pacientes son mis obras maestras y es un orgullo ver los resultados inmediatos y oportunos de cada uno de ellos en el postoperatorio", declara la Dra. Yily De Los Santos.

La formación académica de la cirujana plástica en República Dominicana, Yily De Los Santos

Realizó su residencia en Medicina Cirugía General en el Hospital Docente Padre Billini en Santo Domingo. Estudió Medicina Plástica, Estética y Reconstructiva en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo en Caracas, Venezuela. "Me especializo más en la lipomarcación y en el tummy tuck", detalla la cirujana plástica Yily De Los Santos.

La Dra. Yily De Los Santos es un referente en su sector en República Dominicana. "Ser marca país y embajadora de la mujer a través de la cirugía plástica es la visión de Yily Plástica", explica Yily De Los Santos.

Las características de República Dominicana como turismo médico

República Dominicana es un destino médico muy atractivo por presupuesto, clima, comodidad y geografía. Su ubicación estratégica la sitúa a dos horas de vuelo de Miami y tres de Nueva York.

La calidez y profesionalidad de los especialistas dominicanos en cirugía plástica es otra de las características que los pacientes toman en cuenta cuando viajan hasta el país.

"La cirugía es devolver la parte fisiológica perdida por el paso del tiempo. Es una bella profesión no solo por realizar cambios estéticos originados por la vejez, también por mi función reconstructiva, por ejemplo, en un accidente",relata la Dra. Yily De Los Santos.

República Dominicana es un referente en el turismo médico de América Latina. Solamente es superado por Costa Rica, que se centra en el servicio odontológico. "Uno de mis objetivos es inspirar a más colegas de mi país sobre el turismo médico y el desarrollo de su carrera paralela a su vida diaria", concluye la cirujana plástica en República Dominicana, Yily De Los Santos.

