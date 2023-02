Nuevas tendencias para sentarse en la oficina sin ser una silla de escritorio convencional

Jiménez Mobiliario se hace eco de la información de Revistas de interiores sobre las nuevas tendencias que reemplazan a la silla de oficina convencional Jiménez Mobiliario, una empresa de mamparas divisorias de oficina y persianas de interior para oficinas, se hace eco de la información lanzada por el diario Revistas de interiores sobre las nuevas ideas para sentarse en la oficina de forma divertida y creativa, sin que sea una silla de oficina convencional.

Todo está cambiando, incluso la decoración en la oficina. Para una mayor actividad de las personas que trabajan en una oficina, este nuevo año se han presentado algunas propuestas que impedirán conseguir una mala postura que puedan acabar en dolores de espalda u otras dolencias.

Las sillas ideales no existen, aunque las que rozan la perfección son aquellas que permiten estar relajados y que no tensa ningún músculo. Además, estos nuevos modelos que sustituyen a la silla convencional, son muy ergonómicas y estéticas. Además, no es necesario que se pruebe en la oficina, son un buen recurso para el teletrabajo.

Las sillas que están formadas por dos asientos inclinados, son perfectas para la pelvis y la columna vertebral, manteniendo su forma natural. Así, el peso del cuerpo se reparte de forma equilibrada y contribuye a tonificar la musculatura.

Otra alternativa es el modo balancín para ayudar a fortalecer los músculos abdominales y el flujo sanguíneo. El tipo bola es más inestable, aunque es fantástico para cortos periodos de tiempo y tiene un diseño muy decorativo.

El taburete de equilibrio mantiene el cuerpo activo y hace que los músculos del abdomen y de la espalda siempre estén trabajando. Con el taburete parecido a una silla de montar, la espalda se mantendrá erguida y se podrán evitar problemas de cervicales y se mejora la respiración.

Por último, los puf que son muy versátiles y permiten desconectar durante un tiempo de la jornada laboral. Con su ligereza, es muy cómodo para moverlo de un lugar a otro.