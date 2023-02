Dermo impulsa su presencia avanzada online gracias al Kit Digital Comunicae lunes, 27 de febrero de 2023, 14:29 h (CET) A través de las ayudas europeas Next Generation, Dermo ha podido impulsar su notoriedad online en los buscadores, mejorando su posicionamiento y aumentando el tráfico hacia su página web La presencia avanzada en Internet ayuda a impulsar la difusión de la web en buscadores y multiplica las visitas, haciendo que haya más interacción y más interés por parte de los usuarios. Gracias al SEO, Dermo ha podido mejorar su presencia online, escalando posiciones en los buscadores y colocándose entre las primeras páginas. Tener una adecuada presencia en internet es necesario para cualquier marca y Dermo ha decidido impulsar su notoriedad en los buscadores, gracias a las ayudas del Kit digital. Dermo ha invertido en mejorar su presencia avanzada en internet y ha conseguido una mayor transformación digital, implementado todo tipo de mejoras.

Dermo es una empresa con una larga trayectoria en la fabricación, diseño y venta de productos de limpieza profesional, así como productos de higiene personal. Presenta un gran abanico de categorías en su web, para que el usuario pueda descubrir todas las opciones de limpieza profesional que tiene a su alcance. Es una fábrica de detergentes dedicada a desarrollar productos para la limpieza, la higiene industrial y doméstica.

Emplea tecnología avanzada, investigación y desarrollo, para alcanzar los mejores resultados en cada uno de sus productos y apuesta por la formación constante y un alto nivel de profesionalidad en todos los proyectos que lleva a cabo. Ofrecen productos de limpieza con un alto poder de concentración, que alarga la vida del producto y permite utilizarlo de forma más eficiente. Opciones multiuso, opciones específicas y hasta productos de limpieza pensados para el sector alimentario, que cuentan con el registro H.A.

Son productos de limpieza innovadores, personalizados según la necesidad del cliente y se exportan hasta en 30 países distintos. En Dermo trabajan para todo tipo de sectores; restauración, servicios de limpieza, geriátricos, hoteles, industria y automoción y están especializados también en ambientadores de larga duración. Para más información, es posible contactar con ellos a través de la página web.

Dermo S.A.

https://dermo.com/

C/ Pintor Joan Miro, 16.

Pol. Ind. Can Humet de Dalt,

08213 Polinyà. Barcelona

937 13 35 00

dermo@dermo.com

