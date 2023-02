Nominado a mejor musical de pequeño formato, 'Con la poli en los tacones', inicia su gira nacional de la mano de Festentradas Emprendedores de Hoy lunes, 27 de febrero de 2023, 15:50 h (CET) "Con la poli en los tacones" inicia su gira nacional, para hacer reír al público con una trama llena de humor, enredo y música. Inspirada en las comedias de enredo, la obra cuenta la historia de tres amigas que buscan cazar una fortuna. Amber, Kimberly y Charlotte son tres chicas alocadas que, de la forma más inesperada, terminan siendo compañeras de piso. Cada una con un talento y profesión únicas, aunarán fuerzas para conseguir un bien común: cazar la fortuna de un millonario.

A lo largo del musical, las protagonistas nos mostrarán sus técnicas de seducción y es que, por medio de un enrevesado plan, logran engatusar a un joven y guapo heredero polaco para que viva con ellas unos días. Aunque a lo largo de la obra se encontrarán con problemas de toda clase, con un inesperado giro final que no deja indiferente a nadie.

Con una puesta en escena fresca y atractiva, "Con la poli en los tacones" es una obra de teatro musical que no deja de sorprender en ningún momento. Sus diálogos ingeniosos y su ritmo frenético mantienen al espectador pegado a la butaca y sus personajes excéntricos y divertidos hacen que la obra sea perfecta para desconectar y pasar un buen rato.

La obra está dirigida por Víctor Páez y cuenta con un reparto que logra transmitir la emoción y el humor de la obra de manera magistral.

Promovida y distribuida por la plataforma de venta de entradas Festentradas el musical ha iniciado su gira a nivel nacional habiendo visitado con mucho éxito Castellón, Granada y Merida. Festentradas ha reservado unas últimas fechas para que promotores culturales puedan solicitar la realización del espectáculo en localidades todavía por visitar.

Los interesados no pueden perderse la oportunidad de disfrutar de una obra de teatro que ha conquistado al público y la crítica en todas partes. "Con la poli en los tacones" es una experiencia teatral que no te puedes perder. Se pueden comprar entradas en la web Festentradas o contactando a hola@festentradas.com.

