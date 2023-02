Ofi-Logic aporta algunos consejos antes de alquilar o hacer un renting de impresoras Comunicae lunes, 27 de febrero de 2023, 13:16 h (CET) El alquiler de impresoras es una tendencia cada vez más frecuente, tanto de forma temporal como a largo plazo. Esta modalidad se ha vuelto popular debido al coste bajo de las impresoras y los gastos de impresión. No obstante, hay que tener en cuenta algunos factores antes de optar por el renting y una empresa especialista lo explica en detalle A la hora de plantear una renovación de los equipos de impresión de una empresa, es fundamental reflexionar sobre si realmente es necesario adquirir o no esos equipos y qué otras alternativas existen, además de invertir en los equipos. Tanto si una empresa necesita impresoras monofuncionales como si lo que se necesita son impresoras multifuncionales, una de las mejores alternativas que existen actualmente es el renting de impresoras. Las ventajas del renting son muy amplias y evidentes. Lo más destacable es que la empresa no necesita realizar ninguna inversión inicial fuerte. Para algunas pequeñas empresas, adquirir impresoras puede significar cierta descapitalización.

Ofi-Logic Madrid, una empresa experta en soluciones de impresión y servicios informáticos, así como renting de impresoras, explica las grandes ventajas y da algunos consejos para aquellas empresas que están sopesando la posibilidad de alquilar impresoras en Madrid. "Además de que con el renting no tendrás que invertir demasiado en equipos de impresión, también podrás pagar, tranquilamente, una cuota mensual fija que te ayudará a planificar los gastos de la empresa, así que no habrá imprevistos. Cada vez que tengas que cambiar los consumibles de la impresora, tampoco tendrás que preocuparte, ya que nosotros nos encargaremos de ello. Así que, podrás olvidarte de uno de los gastos más dolorosos que genera la impresora", explica Ofi-Logic.

Otras grandes ventajas que subraya Ofi-Logic es que la empresa no tendrá que hacerse cargo del mantenimiento de las impresoras si cuenta con sus servicios y que, además, podrá escoger entre una gran variedad de equipos de todo tipo, precios y funcionalidades. El mantenimiento o la reparación de los equipos de impresión puede resultar costoso si no se cuenta con un servicio de renting de impresoras. Con Ofi-Logic el servicio es completamente personalizado a las necesidades de cada empresa. Por lo tanto, como se puede observar, las ventajas son múltiples con el renting de impresoras de Ofi-Logic Madrid.

No obstante, antes de comenzar a contratar este servicio, las empresas deben tener en cuenta algunos factores. Ofi-Logic aconseja primero establecer un presupuesto que la empresa podrá asumir mensualmente. El segundo paso es identificar las necesidades de la empresa. Es decir, cuántas impresoras serán necesarias, qué volumen de impresión diario hay, cuántos departamentos trabajan en la empresa, etc. A partir de estos puntos de referencia fundamentales, Ofi-Logic podrá determinar el tamaño y la capacidad de los equipos de impresión que necesita la empresa.

