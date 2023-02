Piscinas Lara explica qué hacer tras la hibernación y cómo preparar la piscina para la primavera Comunicae lunes, 27 de febrero de 2023, 13:20 h (CET) Aunque el frío no parece querer irse, poco a poco se va acercando la primavera y es necesario ir preparando la piscina para la temporada de baño. La mayoría de propietarios de piscinas no saben muy bien qué es lo que se debe hacer tras la hibernación y cómo es el proceso de preparación de la temporada de baño, pero una empresa experta en productos y mantenimiento de piscinas explica el procedimiento Poner en marcha la piscina puede ser para algunas personas algo ciertamente trabajoso. La limpieza, la medición de los parámetros del agua, la cantidad de cloro que hay que poner, cómo se debe revisar o mantener el sistema de filtración son algunas de las muchas dudas que pueden ocurrir. Piscinas Lara, la mayor tienda online y la empresa número uno en productos y accesorios para el mantenimiento de piscinas con más de 50 años en el sector, explica el paso a paso de la puesta en marcha de la piscina tras la época del invierno, cuando la piscina ha estado hibernando.

"El primer paso es retirar la lona en caso de haber utilizado una durante la época del invierno. Es recomendable limpiarla con agua y jabón si es necesaria y después de secarse, guardarla bien para el siguiente invierno. El siguiente paso es limpiar la piscina. Si se ha mantenido llena de agua durante el verano, será mucho más sencillo limpiarla y lo primero que se deberá hacer es retirar las hojas secas y suciedad que flota en la superficie. Este paso se debe realizar con la depuradora apagada. El siguiente paso será limpiar el sistema de filtrado. Lo que garantiza una buena puesta en marcha de la piscina es utilizar buenos productos", explica Piscinas Lara.

La limpieza del sistema de filtración comienza por el cestillo del skimmer, según Piscinas Lara. Después, es importante limpiar el cestillo de la bomba, donde probablemente existan hojas y otros residuos que deberán retirarse. Piscinas Lara advierte que esta limpieza debe realizarse con todas las válvulas de la bomba de agua cerradas, para que el agua no se salga. Probablemente, haya que repetir este paso varias veces si el agua está demasiado sucia. Es importante dejar la bomba bien limpia para que el sistema de filtrado funcione correctamente.

Una vez eliminada la suciedad es importante limpiar a fondo el agua. Si el agua de la piscina es bastante clara, Piscinas Lara recomienda utilizar un cloro de choque e iniciar un filtrado de aproximadamente unas doce horas. Al día siguiente lo único que se deberá hacer es lavar el filtro y pasar un limpiafondos. Pero si el agua está demasiado sucia, se necesitará una cloración más profunda con un filtrado de doce horas. Este proceso se necesitará hacer en dos ciclos, para evitar que la bomba se sobrecargue.

