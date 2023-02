GN, galardonada con cinco premios a la innovación CES 2023® Comunicae lunes, 27 de febrero de 2023, 12:36 h (CET) La edición de este año recibió un número récord de más de 2.100 presentaciones y productos candidatos a premio. El anuncio de los galardones se realizó a finales de 2022, mientras que el CES 2023 tuvo lugar en enero de 2023 en Las Vegas, NV GN ha sido galardonada con 5 Premios a la Innovación CES 2023® para sus tecnologías líderes. Concretamente, y en la categoría de Salud Digital, han sido reconocidos los audífonos recargables ReSound OMNIA™ y Beltone Achieve™.

ReSound OMNIA y Beltone Achieve son nuevos audífonos recargables de GN que establecen un estándar de tecnología auditiva sin precedentes al abordar el principal desafío de la ayuda auditiva hasta la fecha: permitir la escucha del habla en entornos ruidosos. Con la función Ultra Focus -similar en Achieve- ReSound OMNIA ofrece una mejora sustancial en la comprensión del habla en ambientes ruidosos, en el que es un salto cualitativo con respecto al modelo premium anterior de ReSound.

También en la categoría de Salud Digital ha sido reconocida la tecnología de los audífonos recargables hechos a medida de Custom made by ReSound™ y Beltone Imagine Custom™.

Los audífonos ReSound y Beltone hechos a medida se sirven de la tecnología revolucionaria de la gama ReSound ONE original para crear audífonos diseñados específicamente para cada oído que capturan el sonido utilizando la acústica natural del pabellón auricular, tal como sucede con los normoyentes.

Diseñados para no parecerse a un audífono, los audífonos se presentan como elegantes diseños de auriculares, pensados para usuarios de estilo de vida activo, a quienes no les importa que los demás vean que los llevan puestos.

Por último, también ha sido distinguida, en la misma categoría de Salud Digital, la tecnología de los audífonos Jabra Enhance Plus™, Jabra Elite 5 y Jabra Evolve2 Buds, que se comercializan únicamente en Estados Unidos.

La edición de este año recibió un número récord de más de 2.100 presentaciones candidatas a premio. El anuncio de los galardones se realizó a finales de 2022, mientras que el CES 2023 tuvo lugar entre el 5 al 8 de enero de 2023 en Las Vegas, NV.

Es la Asociación de Tecnología del Consumidor (CTA)® la que promueve anualmente los Premios CES a la Innovación. Se trata de una competición anual que premia el diseño y la ingeniería sobresalientes en 28 categorías de productos de tecnología de consumo.

Un destacado panel de expertos en industria, entre los que se incluyen periodistas especializados, diseñadores, ingenieros y otros especialistas, revisó las presentaciones atendiendo, para los galardones, principalmente a criterios de innovación, ingeniería y funcionalidad, estética y diseño.

Gitte Aabo, CEO de GN Hearing afirma que "nos sentimos muy honrados de recibir estos premios y que nuestras tecnologías más innovadoras hayan sido reconocidas por el prestigioso programa CES Innovation Awards".

