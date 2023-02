Ommnio y su app para mantener comunicada a toda la empresa

Ono de los aspectos más importantes para el correcto funcionamiento de una empresa es su comunicación interna. No obstante, en ocasiones, los empleados "esenciales", que no trabajan frente a un ordenador, no están tan conectados con su organización como lo está el personal de oficina.

Por tal razón, muchas de ellas buscan constantemente mecanismos para mejorar la coordinación de equipos (en fábricas, tiendas, restaurantes, hoteles, equipos de limpieza, etc.), a través de las avanzadas funciones que ofrecen las tecnologías digitales.

Una de las mejores herramientas en ese sentido es Ommnio, que busca reemplazar métodos de comunicación analógicos con estos colectivos de trabajadores por un sistema mucho más digital y eficiente. Para ello, ofrece una app de comunicación interna para empresas, la cual facilita la comunicación continua y eficiente entre todo el equipo de trabajadores de la organización.

Mantener comunicada a toda la empresa con una app Ommnio es una aplicación diseñada para mantener una comunicación fluida, eficaz y oportuna con todos los integrantes de la empresa. Sus diversas funciones permiten escoger la forma y vía de comunicación más adecuada para cada caso, como envíos masivos a todo el personal mediante grupos de solo lectura, o espacios de diálogo y coordinación a través de grupos abiertos de chat. Para ello, gestiona un sistema de roles y permisos flexibles, los cuales ayudan a garantizar que cada empleado reciba la información que le corresponde, según su relevancia y posición en la organización.

También cuenta con varias herramientas de automatización, como su chatbot, que permite programar procesos repetitivos como la tramitación de altas y bajas médicas, permisos retribuidos, solicitud de EPIs, ahorrando miles de horas de gestión. Asimismo, ofrece herramientas para gestionar y automatizar el envío de documentos, con confirmación de lectura o con firma digital. Cuenta también con un mecanismo de control horario, que permite llevar un registro de presencia de los empleados.

Las ventajas que representa el uso de Ommnio Las funciones de Ommnio representan varias ventajas para las organizaciones, además de la eficiencia y optimización que aportan a su comunicación interna. Una de las más destacadas es el aporte que representa hacia los procesos sostenibles. Sus funciones en este ámbito eliminan prácticamente por completo la necesidad de documentos impresos, lo que representa un apoyo para el medioambiente y un ahorro para la empresa.

Destaca también su compatibilidad con un amplio parque de modelos de móvil. Ommnio se instala en el móvil personal del trabajador, así que hay que contar con que la aplicación sea retrocompatible con modelos muy antiguos y también con las últimas novedades. La aplicación funciona el mayor parque posible de dispositivos móviles.

Usando Ommnio se deja de lado la necesidad de plataformas de mensajería instantánea particulares, como WhatsApp. Esto permite el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, a la vez que garantiza la privacidad de los trabajadores y su derecho a la desconexión digital.