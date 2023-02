Studio 1 da 7 tips para posar frente a las cámaras Emprendedores de Hoy lunes, 27 de febrero de 2023, 13:19 h (CET) Saber posar de manera profesional requiere mucha práctica. Para conseguir buenos resultados, se deben conocer los mejores ángulos y saber cómo moverse frente a una cámara.

En este sentido, Studio 1 dispone de una gran variedad de espacios, fotógrafos y estilistas, dispuestos a la creación del book fotográfico de los modelos. Para los principiantes que quieren adentrarse al mundo del modelaje, Studio 1 brinda sus tips básicos para posar frente a la cámara.

Sesión de fotos profesional Para todo modelo profesional, el book fotográfico es fundamental para ampliar la cartera de clientes. De manera que, demostrar las mejores habilidades frente a la cámara ayuda a obtener los resultados esperados.

Lo principal es tener una buena comunicación con el fotógrafo. Como este será el encargado de guiar al modelo sobre las poses, es importante que tengan una buena química. Si no se conocen, es conveniente tener una charla previa para romper el hielo y entrar en confianza.

En un inicio, se recomienda comenzar con poses simples y jugar con los movimientos a medida que se vaya sintiendo más seguro. Una acción básica para eliminar la tensión consiste en relajar los hombros, llevarlos hacia atrás y levantar levemente el mentón. Luego se deben inclinar las piernas y los brazos para que no luzcan rígidos.

Carrera de modelaje Por otra parte, las manos juegan un papel fundamental, es por ello que deben estar relajadas y los dedos no tienen que estar demasiado abiertos. Es importante recordar que la posición de las extremidades siempre dependerá del tipo de imagen, ya que hay ciertas temáticas que exigen poses específicas. En cada caso, siempre se debe mantener comunicación con el fotógrafo para conocer cuál es la pose que mejor conviene.

Colocar el cuerpo en una posición de tres cuartos. Es decir, girando levemente en dirección contraria a la cámara para que solo se vean tres cuartas partes del mismo. Al mirar en un punto específico, los ojos deben seguir la dirección a la que apunta la nariz. Finalmente, se pueden realizar movimientos lentos, cambiando la postura y expresión facial cada tres segundos aproximadamente. Así se obtienen imágenes naturales y con mucho potencial.

Para todas las modelos que están iniciando su carrera, en Studio 1 se encargan de crear el portafolio profesional para demostrar el talento y acceder a la industria de la moda. Studio 1 cuenta con reconocidos fotógrafos de amplia experiencia, maquilladores y estilistas y 5 estudios en distintas ciudades de Estados Unidos. Para conocer más detalles, el espacio cuenta con una página web con más información.

