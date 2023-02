EE.UU. se propone desarrollar su comunidad intercultural mediante la búsqueda de talento internacional para sus escuelas Emprendedores de Hoy lunes, 27 de febrero de 2023, 13:20 h (CET) Para obtener una de estas becas que reparte AWEX EDUCATION, no se requiere la excelencia deportiva o académica, ya que las escuelas buscan un perfil completo que contribuya a interrelacionarse con el resto de estudiantes de otras culturas.

Hoy en día, la globalización ha requerido que las empresas y entidades laborales anden buscando perfiles de personas capaces de interpretar las diferentes normas, creencias y comportamientos culturales que se dan en la sociedad, es decir, que posean la habilidad para relacionarse y actuar de forma adecuada y flexible frente a personas de otras culturas.

De todo ello son conscientes los centros educativos de Estados Unidos, los cuales guardan plazas en los mismos para estudiantes internacionales, capaces de contribuir a su comunidad educativa y convertir la enorme diversidad existente en un recurso educativo que permita enriquecer la competencia intercultural de todos los miembros de la misma.

Como comentan desde el equipo de especialistas de AWEX EDUCATION, “competir en un equipo federado en el mundo del deporte base, tocar en una banda musical o participar en un proyecto social va a facilitarte en gran medida conseguir una de estas becas para esas plazas que destinan los centros de enseñanza a estudiantes internacionales”.

Y es que para el curso 2023/2024, hablando en términos económicos, se espera que AWEX EDUCATION reparta más de 6 millones de dólares en apoyos directos a estudiantes internacionales debido a la alta demanda de plazas ofertadas para los mismos. Los requisitos mínimos son tener entre 12 y 18 años, una nota media superior a 6 en España, un nivel de inglés intermedio y ese currículum personal de actividades que seduzca a los centros.

Este fenómeno ya ha permitido vivir la experiencia internacional a un importante número de niños, niñas y adolescentes que han viajado al otro lado del charco con la oportunidad de sumergirse en contextos educativos multiculturales y a su vez desarrollarse en las actividades o deportes que más les gustan. En el caso de Paula Martínez, el realizar varios deportes como atletismo, fútbol o tenis le llevo St. Anthony´s High School, en Long Island, donde puede compaginar a la vez su vida académica y deportiva.

A otros como a Pepe Frías, la literatura y el deporte le abrieron las puertas en The MacDuffie School, en Granby, Massachusetts. El estudiante resalta la importancia que tiene el trabajo en equipo y el aprender a trabajar juntos en la educación americana. Fernando Jonás, leonés de 17 años, jugaba al baloncesto y tocaba el violín como hobbies en España. Ahora, gracias a una beca, disfruta en su día a día de ellos junto a sus compañeros al mismo tiempo que vive una inmersión lingüística completa.

Ana Lucía Teneud también dio el salto al país americano gracias a que en España era partícipe en varias actividades deportivas y sociales. No en vano este curso ha aumentado de forma considerable su participación en las mismas gracias a las posibilidades que ofrecen los High Schools. Como expresa Ana, “mi consejo es que te apuntes a todas las extracurriculares que puedas, son increíbles y están incluidas en los programas, ese factor te permite conocer a mucha gente y a la vez disfrutar de esta magnífica experiencia”.

Gracias a las becas que otorga AWEX EDUCATION, estos estudiantes están desarrollándose en este tipo de enseñanza que con ese enfoque intercultural convierte la diversidad cultural en una fuente de enriquecimiento tanto grupal como personal.

