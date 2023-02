Hotel Esquirol detalla qué lugares visitar en una escapada a Llívia durante la próxima Semana Santa Comunicae lunes, 27 de febrero de 2023, 11:08 h (CET) Se acercan las vacaciones de Semana Santa, y son muchos los viajeros que planean su próximo destino para desconectar de la rutina antes de que llegue el verano Uno de los lugares más visitados durante estas fechas es Llívia, un municipio pirenaico que desde el siglo XVII se convirtió en un enclave español en territorio francés, lo que le confiere un especial atractivo turístico. Entre su oferta cultural y lúdica, destaca la visita al Museu Municipal, donde se pueden contemplar algunas de las piezas más emblemáticas de la famosa Farmacia Esteve de origen medieval, que es la más antigua que se ha conservado en Europa.

Casco antiguo, declarado de Interés Cultural

"Una de las actividades por excelencia de los viajeros que visitan Llívia es recorrer las calles del casco histórico del municipio, declarado de Interés Cultural, formado por casas típicas de la zona, muchas de ellas restauradas", afirma Edu Vidal, gerente del Hotel Esquirol, alojamiento que ofrece todas la comodidades y servicios para una estancia ideal, en plena naturaleza, para que sus huéspedes disfruten del aire puro y la máxima tranquilidad del Pirineo.

En el recorrido por el casco antiguo no pueden faltar las visitas al edificio de la rectoría, la Iglesia de la Mare de Déu del Àngels, la Cruz de Toret o la Torre Bernat de So.

Castell de Llívia

Otro de los principales atractivos turísticos del municipio lliviense, es la visita al Castell de Llívia, situado en la parte superior del Puig del Castell. Desde la fortaleza, declarada bien cultural de interés nacional, se controla visualmente el conjunto de la llanura ceretana.

Aguas termales

Otro de los reclamos turísticos del municipio pirenaico son sus baños termales, situados en el Parc de Sant Guillem, que tienen una capacidad para 80 personas. Su diseño está inspirado en el de las antiguas termas romanas y es un pequeño homenaje al hecho que Llívia cuenta con el foro romano más grande del Pirineo.

Actividades al aire libre

El próximo 20 de marzo dará comienzo la primavera, la estación en que más se aprovechan las actividades al aire libre. "En el Hotel Esquirol ofrecemos actividades para todos los gustos que le permitirán disfrutar de los paisajes y colores de Llívia y de la comarca de La Cerdanya. Desde salidas en BERTA (Bicicleta eléctrica rural turismo activo), excursiones por la montaña, paseos a caballo, visitas culturales, o salidas en globo. Para los más deportistas y aventureros, proponemos esquí (hasta finales de abril), golf, trail-running, bicicletas de montaña, rafting, barranquismo o parapente entre otros", concluye Edu Vidal, gerente del alojamiento turístico.

Sobre el Hotel Esquirol

El Hotel Esquirol está situado en la localidad gerundense de Llívia, en el Pirineo Español, y está completamente rodeado por territorio francés. La frontera principal entre España y Francia se halla a tan solo 2km. El alojamiento, acogedor y familiar, dispone de 20 habitaciones, y es un punto de partida ideal para esquiar o visitar la zona. El hotel cuenta con un spa con sauna y piscina al aire libre, dispone de guarda esquís, ofrece un servicio de alquiler de equipamiento de esquí y la posibilidad de adquirir el forfait. Además, cuanta con el Restaurante Esquirol, que ofrece un amplio menú diario y de fin de semana, donde poder degustar platos típicos de la zona.

