Invertir en ETF´s americanos explicado por Juan Antonio Corbacho, gestor de Jcapital Comunicae lunes, 27 de febrero de 2023, 11:20 h (CET) Riesgos de invertir en ETF´s americanos explicado por Juan Antonio Corbacho Juan Antonio Corbacho (@mrcorbacho), gestor de Jcapital explica una moda muy peligrosa que hay actualmente y que está siendo muy promocionada por muchos influencers en redes sociales, esta moda es la de invertir en ETFs americanos (fondos cotizados en bolsa).

Con la creencia de la que "la bolsa siempre sube" y que "se puede vivir de los dividendos", muchos inversores minoristas se están lanzando a este mercado sin conocer la realidad del mismo. En este tipo de inversión hay algunos aspectos a tener en cuenta.

El primero es que los ETFs como los que hay sobre el índice SP500 pueden tener fuertes caídas y tardar años y décadas en recuperarse. Por ejemplo en 2022 el Sp 500 ha sufrido la mayor caída desde la crisis del 2008. El Sp500 inició el año cotizando en los 4.800 puntos acumuló unas pérdidas de casi el 30% durante el 2022 llegado a los 3.492 puntos. En inversión en ETFs no solo hay ciclos alcistas, también los hay bajistas.

El segundo es que el pago de dividendo sale del precio de la acción, es decir una acción que cotiza en 100$ y paga dividendo de 5$ por acción, el día que paga los 5$ cae su cotización a 95$ dado que esos 5$ han salido del precio de la acción. El SP500 se compone de las 500 mayores empresas de Wall Street.

El tercero y quizá el más importante es que los ETF´ss americanos se compran y venden en dólares americanos, ¿y que pasa si la moneda del inversor no es el dólar? Pues sencillo, que cuando vaya a cobrar la rentabilidad, si la hay, tendrá que cambiar a su divisa y los tipos de cambio se mueven. En 2022 por ejemplo 1 euro se ha llegado a cambiar por 0.95 dólares americanos. Por ejemplo si la divisa del inversor es el euro y el par Eur/Usd sube perderá parte de lo que esté ganando por la rentabilidad del ETF o incluso habiendo obtenido rentabilidad positiva puede que pierda dinero al hacer el cambio.

Un ejemplo, en una inversión de 10.000€ en Sp500 cuando cotiza a 4.000 y el Eur/Usd se cambia a 1.00, cuando se cierra la operación el SP500 cotiza 4.200, es decir ha subido un 5% pero el Eur/Usd se cambia en ese momento a 1.20 es decir ha subido un 20%. El resultado de la operación es que tiene 10.500$ del SP500 que valen 8.750€ ¿sorprende? Pues es así, lo que se ha ganado por un lado se pierde en el cambio de divisa.

Para no tener este riesgo habría que tener suscrito algún producto de cobertura de tipo de cambio, este tipo de productos derivados son complejos y difíciles de contratar.

En definitiva este tipo de operativa a priori parece muy rentable y poco arriesgada pero en cuanto se indaga un poco en el trasfondo de la misma se observa que "no es oro todo lo que reluce"

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Invertir en ETF´s americanos explicado por Juan Antonio Corbacho, gestor de Jcapital Redkom: "Las redes informáticas son imprescindibles para un buen funcionamiento de la empresa" Hotel Esquirol detalla qué lugares visitar en una escapada a Llívia durante la próxima Semana Santa La Teca Sàbat explica en qué consisten sus diferentes servicios de catering Movistar lidera por primera vez el Mobile Benchmark Spain 2023 de connect