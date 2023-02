La Teca Sàbat explica en qué consisten sus diferentes servicios de catering Comunicae lunes, 27 de febrero de 2023, 10:57 h (CET) Uno de los aspectos más importantes a la hora de organizar un evento y/o una celebración es la elección de un buen servicio de catering Para poder ofrecer un buen servicio de catering, el equipo de la Teca Sàbat analiza y, junto con el cliente, valora cuáles son sus necesidades para elaborar una propuesta personalizada. A la hora de preparar una propuesta, desde el departamento comercial de la Teca Sàbatse tienen en cuenta factores como la naturaleza del servicio, el lugar y la hora de celebración, las nacionalidades y las edades de los asistentes, las alergias y las intolerancias y preferencias alimentarias de los asistentes, cada vez más habituales, como es el caso de ser vegetarianos, veganos, etc., entre otros muchos.

La Teca Sàbatofrece un gran abanico de posibilidades en sus servicios de caterings de empresa entre los que destacan los siguientes: Servicio catering empresa delivery, Servicio catering empresa integral, Servicio VIP catering empresa.

Servicio catering empresa delivery

Este tipo de catering delivery puede definirse como el servicio estrella por ser uno de los más solicitados y frecuentes, actualmente, por la agilidad y el dinamismo del servicio.

El primer paso es una conversación entre cliente y departamento para elaborar las propuestas más adecuadas y escoger las mejores combinaciones para sorprender al asistente. A partir de aquí el pedido se prepara en la cocina de la Teca Sàbaty, una vez finalizado, el repartidor se encarga de distribuirlo a las empresas en cuestión.

No es necesario un montaje de mobiliario o cocina adicional.

Este tipo de servicio está pensado para reuniones diarias y/o encuentros con clientes. Incluso, cada vez más, el catering delivery se solicita para realizar un break durante la jornada laboral, para compartir en afterwork con los compañeros de trabajo y para organizar un coworking en un día de oficina.

Servicio catering empresa integral

El servicio de catering de empresa integral, a diferencia del delivery, es un servicio mucho más formal que implica un montaje completo de material y la incorporación de personal para el servicio.

Estos servicios integrales son muy solicitados para celebrar una inauguración, un evento, una presentación de producto, una gala, entre otras muchas.

Servicio VIP catering empresa

El servicio VIP de catering de empresas es como el servicio integral, pero con la inclusión de la cocina en directo.

La Teca Sàbat se encarga de trasladar in situ una zona habilitada con una cocina donde varios de los chefs de la Teca Sàbat cocinan al momento para que los invitados puedan disfrutarlo al instante. La elección del plato correrá a cargo de la empresa que solicita este servicio VIP.

Otros servicios de catering empresa

También, cabe destacar servicios de caterings de empresa como son el desayuno/coffee break (por un descanso mientras trabaja el empleado), el brunch (por una hora entre el desayuno y el almuerzo para picar algo y su duración suele no superar los 30 minutos) y el lunch (una comida fingerfood: sin cubiertos y sin platos; más rápido y más ágil. La opción perfecta para romper con la tarea diaria sin perder tiempo).

Mínimo 48 horas de antelación

Una de las principales premisas para solicitar un servicio de catering de empresa es un mínimo de 48 horas de antelación. Los plazos pueden variar en función de la complejidad del servicio y, en caso, de requerir un servicio complementario el plazo puede ampliarse por la necesidad de preparar un excelente catering de empresa.

Cabe destacar que la necesidad de previsión es dios porque el equipo de cocina de la Teca Sàbat trabaja con producto fresco, saludable y de proximidad.

El equipo de cocina de la Teca Sàbat explica que "para este tipo de servicios utilizamos como base la carta de aperitivos y fingerfood que tenemos en nuestra página web, pero siempre trabajamos en función de las necesidades del cliente y del tipo de celebración a organizar".

