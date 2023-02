Según Martín Dapcich, coordinador de la Unidad de Tiempo Real de Hallon Intelligence SL, 'solo con el factor humano se consigue un seguimiento de información en tiempo real útil y eficiente, que no confunda al profesional que la recibe'

Entrevista con Martín Dapcich, coordinador de la Unidad de Tiempo Real de Hallon Intelligence SL.

“El valor añadido y único de un servicio como Hallon Live News es que envía la noticia audiovisual de manera inmediata, bien recortada, con un texto resumen y seleccionada conforme a los criterios transmitidos por el cliente”.

El factor humano no retrasa la entrega, si el proceso se realiza de forma profesional.

Afirma que el factor humano es primordial para el envío de información en tiempo real, cuando ahora todo parece girar en torno a la inteligencia artificial...

Es cierto que tecnologías de IA como ChatGPT, speech-to-text adaptado y otras muchas han creado un espacio interpretativo de información que ayuda muchísimo en el día a día de nuestro trabajo. Sin embargo, nuestro servicio Hallon Live News se enfoca en ser una herramienta eficiente para nuestros clientes, los departamentos de comunicación. Informar rápido lo hacen muchos e informar por WhatsApp o Telegram también. Pero nosotros vamos un paso más allá, aplicamos la inteligencia artificial para agilizar procesos de interpretación, a lo que sumamos como algo indispensable un equipo humano altamente cualificado, que filtra y selecciona, para entregar una noticia apenas segundos después de emitirse, en una alerta contextualizada por una persona, con un corte audiovisual supervisado por una persona. Esto permite a nuestros clientes tener control en tiempo real de lo que se emite en los medios y por consecuente, gracias a nuestra tecnología, aplicar un Tiempo Real de Respuesta Efectiva. El factor humano, por tanto, es imprescindible para lograr una información en tiempo real útil y eficiente.

Pero..., ¿el factor humano no retrasa la entrega de noticias? Porque ahora mismo se entiende que lo que prima es la máxima rapidez…

Si quiere decir que “todo vale mientras que se entregue rápido”, la respuesta es no, definitivamente no. La información entregada en tiempo real, pero sin criterio periodístico e interpretativo, solo genera ruido y ansiedad al profesional que la recibe. El valor añadido y único de un servicio como Hallon Live News es que enviará la noticia audiovisual de manera inmediata, pero acompañada de un resumen realizado por un profesional experto en comunicación, bien recortada y solo si esa noticia es de relevancia, conforme a los criterios transmitidos por el cliente. El factor humano no retrasa la entrega, si el proceso se realiza de forma profesional.

No todo lo que se emite en los medios tiene el mismo peso o repercusión entre el público y, por tanto, sobre la marca. Es crucial diferenciar la importancia de algunos medios sobre otros, conforme a los criterios de importancia aportados por el cliente y también el contenido de la noticia. Nuestros consultores enviarán solo las noticias de los temas que no pueden esperar, los que en cada momento son especialmente urgentes. Ese criterio interpretativo también se realiza en tiempo real, “poniéndonos” constantemente en el lugar del cliente que recibirá la alerta.

En un mundo sumergido en todo lo que es digital…, ¿es realmente necesario para un dircom la información en tiempo real de medios offline?

Desde hace tiempo hemos detectado que, si bien el mercado ofrece soluciones correctas que entregan la información en tiempo real para las noticias de los medios digitales, existía mucho margen de mejora en otros soportes, como los medios audiovisuales o la prensa papel. En este contexto se enmarca nuestro trabajo, y hemos puesto en marcha servicios únicos en el sector en España. Las alertas de medios offline se deben entregar con igual o mayor inmediatez que informaciones recogidas en redes sociales como YouTube, Twitch, Twitter, IG Live o FB Live.

Los medios tradicionales siguen teniendo un factor de peso muy importante sobre el sentimiento de la gente, la audiencia de a pie y un efecto inmediato sobre la reputación de las marcas. Todo se debe analizar con la misma rapidez, pero siempre con una capa previa de personal humano capacitado, que interprete y analice las noticias, para no generar ruido y ansiedad en nuestros clientes.

¿Cuál es el perfil del cliente que contrata Hallon Live News?

Está claro que no todas las empresas necesitan trabajar con la información en tiempo real, pero hay determinadas instituciones públicas, empresas y marcas con mucha exposición mediática y dirigidas por personalidades relevantes. Ese es el perfil de nuestros clientes actuales porque con la información en tiempo real pueden reaccionar adecuadamente, en tiempo y forma. Por ejemplo, si el dircom detecta una inexactitud en una información emitida en un programa de radio o TV, puede llamar inmediatamente a la redacción del programa y contrarrestar la información errónea, evitando una posible crisis reputacional. Estas cuestiones ocurren con relativa frecuencia y somos conscientes de que es una de las tantas razones por las que nos contratan. En tiempos de máxima difusión y exposición, lo importante no se puede retrasar, se debe gestionar al momento.

¿Cuentan con otros servicios similares?

El valor diferencial de Hallon desde que comenzó su trabajo hace más de 20 años es trabajar siempre con los medios tecnológicos más avanzados. Solemos decir que “Hallon es la única empresa de seguimiento de medios que jamás ha hecho una fotocopia” y fuimos la primera empresa en España en hacer seguimiento de los medios digitales incluso antes de que apareciese Google News. Contamos ya con otros servicios como Hallon Now, que combina la entrega en tiempo real de medios de diferentes soportes (medios digitales y audiovisuales) y Hallon Prime Time para la prensa en papel. Ambos productos trabajan con el concepto de tiempo real y les puedo asegurar que seguiremos innovando y apostando por estas tecnologías.

Martín Dapcich es el responsable de la Unidad de Información en Tiempo Real de Hallon y miembro del Consejo de Dirección de la empresa de Media Intelligence. Desde su llegada hace 3 años colabora en la planificación de las nuevas líneas estratégicas de la empresa para el plan de negocios de los próximos 4 años, tanto en España como en su expansión en Latinoamérica, en la que ya cuenta con una intensa actividad propia en dos países, Colombia y Panamá.

¿Qué es Hallon?

Hallon es una firma de Media Intelligence en la que un equipo multidisciplinar de ingenieros en tecnología en IA y bases de datos, documentalistas y expertos en comunicación da soporte a la demanda de análisis avanzado de nuestros clientes. Hallon es la única compañía del sector totalmente independiente, española y forjada con el capital de sus fundadores y el esfuerzo del equipo de profesionales que la conforman. La compañía monitoriza y analiza más de 900 medios escritos nacionales, y los principales diarios y revistas europeas y latinoamericanas, así como más de 80.000 medios digitales en todo el mundo, de los cuales 20.000 son españoles, las principales redes sociales y 200 canales de radio y televisión. Hallon está presente en Panamá, Colombia, Estados Unidos y España.