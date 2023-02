Usar la mascarilla facial en la espalda y otros trucos de experto de marcas como Omorovicza y Ambari para cuidar el cuerpo Comunicae lunes, 27 de febrero de 2023, 10:01 h (CET) Llevar los productos faciales a otras partes del cuerpo para cuidarlo como se merece. Todas las opciones, a continuación ¿Si se dijera que algunos de los productos que se usan para el rostro pueden beneficiar, y mucho, a otras partes del cuerpo? Existen una serie de cosméticos que se pueden aplicar en otras áreas más allá de la cara y que ayudarán considerablemente a los pies o manos, por citar algunos ejemplos. ¿Significa esto que todo lo que se aplica facialmente puede usarse en grado corporal? "No, porque la piel del cuerpo y la del rostro tienen diferentes características, pero sí hay determinadas formulaciones muy concretas que pueden replicar sus efectos a nivel integral, sabiendo que pueden tardar más tiempo en mostrar resultados en el cuerpo. Lo importante es dejarse aconsejar por un experto para asegurar que no estamos desperdiciando el producto en ánimo de sacarle todo el partido", comenta Marta Agustí, prescriptora beauty en Purenichelab.com.

Tu mascarilla como ayuda a la espalda

Es más que habitual que la espalda presente imperfecciones, algo que suele venir motivado por la mayor tendencia a sudar a través de ella o porque cuesta más mantener una higiene adecuada, sobre todo para quienes tienen menos flexibilidad y no les alcanzan los brazos para limpiar o hidratar bien la zona. "Para reducir el acné que suele aparecer en la espalda, algo muy común en deportistas o más habitual para todos durante el verano, conviene aplicar, una o dos veces a la semana, una mascarilla rica en arcillas, sobre todo en las áreas menos accesibles, desde escápulas hacia arriba. Las arcillas, gracias a su porosidad, absorberán las impurezas que puedan estar en el tejido: exceso de sebo, suciedad, etc.", explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza, quien especifica que: "son buenas las arcillas de caolín, los lodos húngaros o la ectonita".

Deep Cleansing Mask de Omorovicza hace como un imán de las impurezas y ayuda a retirarlas fácilmente. Se recomienda ducharse y, con la piel seca, aplicar la mascarilla, y retirar con abundante agua pasados 20-30 minutos. "Para quienes tengan menos flexibilidad, se podrán ayudar de una brocha de maquillaje, por ejemplo", añade. 85€ en Purenichelab.com

Tónico o esencia para los glúteos

Los glúteos son otras de esas áreas que, cuanto menos, muestran estrías, pero también suelen revelar determinados granitos. Lo primero se podrá reducir en apariencia y, lo segundo, quitar, si se sigue una rutina exfoliante adecuada, por ejemplo, con productos ricos en alfahidroxiácidos. "Tenemos interiorizado que nuestro cuerpo lo exfoliamos con productos granulados, pero seguir una rutina rica en ácidos exfoliantes y retinoides en las diferentes partes del cuerpo puede ser súper beneficioso. Mediante tónicos o esencias ricos en ácidos llevaremos el concepto de exfoliación diaria al área de los glúteos. Con ello, conseguiremos reducir la apariencia de las imperfecciones gracias a la capacidad de estos ingredientes para renovar a nivel celular la piel y para unificarla", argumenta Sonia Ferreiro, cosmetóloga, biotecnóloga y responsable técnica de Ambari. La experta recomienda opciones como "AM Active10 Essence, una esencia rica en niacinamida, ácidos glicólico, málico, tartárico y láctico, CBD y hongo reishi. Una fórmula completa para regenerar sin irritar la piel y reforzar su hidratación". 105€ en Purenichelab.com

Contorno de ojos en los labios

Hace tiempo veíamos en las redes sociales a Raquel González, experta cosmetóloga y directora de educación de Perricone MD, aplicarse la crema de contorno de ojos en los labios y toda su área circundante. Si alguien que sabe tanto de cosmética hace esos gestos, no es tontería imitarla. Ahora bien, por entender el porqué, se debe a que "la piel de los labios y su contorno es bastante similar a la de alrededor de los ojos, tanto en cuanto a finura como a pH. Si aplicamos cremas de contorno en la zona peribucal", expone. "Además, cuenta con una piel muy expuesta a muchísima contracción muscular, lo que hace que sea una de las áreas que más declive de colágeno y elastina muestran con las diferentes cascadas de envejecimiento, por lo que agradecerá un extra de ingredientes como los que ofrecen las cremas de contorno, de alta concentración", añade.

Raquel recomienda usar cosméticos como Firming & Illuminating Under-Eye Cream de Perricone MD, una crema formulada con neuropéptidos y enriquecida con partículas iluminadoras. Devolverá a la piel toda su fuerza, tratando aspectos como el código de barras, al mejorar la cantidad de colágeno, elastina e hidratación de la zona trabajando con cadenas de péptidos que trabajan en la piel por neurotransmisión o, lo que es lo mismo: "creando órdenes cerebro-piel para que ésta trabaje como cuando era joven", concluye. 163€ en Perriconemd.es

Esta mascarilla suavizará los pies

La piel de los pies tiene una alta tendencia a resecarse, ya sea por el tute de las caminatas diarias o por el roce con los diferentes tipos de calzado, entre otras muchas razones. "El roce le lleva a engrosarse y a perder los niveles óptimos de humedad", comenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8. "Para solucionarlo, recomiendo darle a la piel de los pies de comer y beber un par de veces por semana. La hidratación se la darán ingredientes como el ácido hialurónico, la urea, el pantenol o el kale azul. La emoliencia se la dotarán otros componentes más nutritivos como la manteca de karité, el escualano, el ácido linoleico o la vitamina F", suma a lo anterior la experta. HEO Mask de Medik8 es una mascarilla en dos pasos: mientras que el primero aporta a los pies toda la humedad que necesitan, el segundo tubo retendrá la hidratación gracias a su riqueza en emolientes y oclusivos. 68€ en Medik8.es

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.