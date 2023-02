Duchate.es explica los tipos de mamparas que se pueden instalar en un baño actual y en tendencia Comunicae lunes, 27 de febrero de 2023, 10:01 h (CET) En los últimos años una de las mayores tendencias ha sido la de cambiar la bañera por una ducha. Ya quedan pocas bañeras en los hogares de las personas, no obstante, para cualquiera que quiera unirse a este cambio, una empresa que cambia bañera por ducha explica los tipos de mamparas por las que pueden optar Las mamparas son un elemento con una gran funcionalidad en la ducha, puesto que evitan las salpicaduras que ocurren al ducharse, aumentan la seguridad y aísla esta zona del resto del baño, incluso aportando algo de intimidad según el tipo de mampara que sea. Si se compara una mampara con la clásica cortina de ducha, es evidente que la mampara es mucho más práctica, puesto que es una opción más higiénica, ya que no acumulan humedad y moho. No obstante, una de las dudas más comunes que tienen las personas a la hora de cambiar la bañera por una ducha es qué tipo de mampara deben escoger.

Duchate.es, una empresa especialista en reformas para baño, instalación de duchas y mamparas de ducha con más de 35 años de experiencia, cuenta con los mejores profesionales para cambiar la bañera por un plato de ducha en tan solo un día o para reformar el cuarto de baño. "Las mamparas de ducha abatibles son las que más se pueden ver en los hogares actuales, debido a que son muy fáciles de limpiar, un factor que comúnmente tienen las personas en cuenta. Las mamparas correderas no son un formato muy común, pero también se suelen instalar en los baños debido a que son completamente herméticas, ayudando a no mojar el suelo. Sin embargo, el formato que más recomendamos es la mampara de hoja fija abatible", explica Duchate.es.

Por lo tanto, la mampara de hoja fija y abatible son las más recomendables por estos especialistas en duchas, puesto que, aportan una apertura mucho más amplia y cómoda pero con mucha más largura. Mientras las mamparas abatibles solamente son capaces de llegar a 80 u 85 cm de largo, las fijas y abatibles pueden alcanzar un largo de 120 cm. Este aspecto es importante, si la ducha se va a utilizar para bañar niños, puesto que con la mampara fija y abatible no se va a mojar el suelo.

No obstante, no todo el mundo puede optar por una mampara de hoja fija y abatible, puesto que, a veces, hay poco espacio en el baño y la mampara, al abrirla, puede chocar contra otros muebles. En este caso, lo que recomienda Duchate.es es optar por la mampara de bañera plegable, puesto que se podrá conseguir una máxima apertura, pero sin ocupar tanto espacio, puesto que la puerta de la mampara se plegará en forma de acordeón. Algo que es, sin duda, muy práctico. El espacio es un factor a tener en cuenta, puesto que es la ventaja que buscan las personas que optan por cambiar la bañera por una ducha.

