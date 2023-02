EsTiempoDeHablarDeNuestroTiempo, la nueva campaña de Confortauto que se hace viral

Tiempo es lo que las personas necesitan para cuidar de los suyos, es lo que requieren para aprender y crecer, es lo que resulta indispensable para que puedan disfrutar y conocer cada una de las aristas, privilegios y desafíos que la vida les tiene reservadas. Pocas cosas son tan valiosas como el tiempo para un ser humano.

Teniendo esto cuenta, el tiempo de los clientes es prioridad y horizonte para Confortauto y, por ello, ha lanzado su campaña #EsTiempoDeHablarDeNuestroTiempo, comprometiéndose con la reparación y las soluciones mecánicas de los vehículos en los plazos más cortos y con la mejor calidad.

Es el caso de Confortauto, una de las más destacadas redes de talleres especialistas en neumáticos, que acaba de lanzar una campaña de la mano de Mercedes Martín, su nueva Embajadora de la Movilidad Sostenible y Segura, meteoróloga -mujer del tiempo-, oceanográfica y comunicadora, que sitúa a los talleres y a sus clientes en el centro de ese concepto cada vez más utilizado de sostenibilidad.

El eslogan de la campaña es “Es tiempo de hablar de nuestro tiempo” y habla de movilidad sostenible y segura, de hacer un uso inteligente de los vehículos para minimizar su impacto ambiental y circular de la forma más segura posible… Habla, además, desde una voz que no siempre se escucha lo suficiente cuando se habla de automoción, la de una mujer y pensando mucho en mujeres, en su importante papel en el desarrollo de la nueva Movilidad Sostenible y Segura. Y ahí no solo está Mercedes Martín como “embajadora”, sino también las mujeres, cada vez más, que trabajan en los talleres y sus clientas, las automovilistas conscientes de la importancia de llevar el coche siempre a punto, de elegir los neumáticos adecuados y de circular siempre con ellos en buen estado. De todo eso, que no es poco, va la nueva campaña por la Movilidad Sostenible y Segura de Confortauto y el papel de su embajadora, la meteoróloga Mercedes Martín.

El tiempo y la libertad Confortauto y su equipo ponen sus conocimientos, su experiencia y su sistema de trabajo avalado internacionalmente a disposición del tiempo de sus clientes. En lugar de disponer de sistemas de filas y de desentenderse de los plazos que pueden tomar sus intervenciones, esta empresa permite que sus clientes agenden citas para asuntos mecánicos, como el cambio de aceite o de llantas, labor para la cual se garantiza una demora menor a una hora. De esta manera, los clientes no tendrán que realizar viajes extra para agendar este tipo de ajustes y podrán eludir el tráfico de las ciudades lo mayor posible, para destinar sus minutos y sus horas a cultivar su felicidad y la de los suyos.

Asimismo, la empresa ofrece la posibilidad de obtener asesoría automática en temas como los neumáticos ideales para la marca, referencia, modelo y motor de su vehículo; así como una herramienta para proyectar un presupuesto en reparaciones, ahorrando trámites y posibles percances en los requerimientos mecánicos.

Talleres accesibles para todos La empresa acaba de ser reconocida como la red de talleres de neumáticos más y mejor orientada a la movilidad sostenible y segura. Así se recoge en las conclusiones del estudio “Los más valiosos de la movilidad”, realizado por Somos Movilidad, iniciativa por la movilidad sostenible, segura e innovadora de las personas y de las mercancías.

Los neumáticos están llamados a cumplir una importante función en el desarrollo de la nueva movilidad sostenible y segura. Del adecuado estado y mantenimiento de los neumáticos depende que los vehículos sean más o menos eficientes, consuman más o menos combustible -o electricidad, en su caso-, garanticen un agarre y frenada óptimos y minimicen su impacto medioambiental, reduciendo la contaminación por emisiones a la atmósfera tanto de partículas tóxicas como de ruido.

Además, Confortauto en su empeño por conocer el comportamiento de los profesionales y conductores en materia de sostenibilidad, ha elaborado el informe Hacia la sostenibilidad del taller, del cual se extraen titulares muy relevantes como son:

Sobre los automovilistas Solo 1 de cada 10 automovilistas recibe información de viva voz del taller sobre el impacto ambiental del vehículo y la importancia de llevar los neumáticos en buen estado en cada visita que realizan a un establecimiento reparador.

Apenas 4 de cada 10 automovilistas tienen bastante en cuenta aspectos medioambientales a la hora de elegir taller donde revisar y cambiar sus neumáticos o elegir el tipo de neumáticos a montar en sus vehículos.

Las mujeres y los automovilistas de más de 55 años son las personas más proclives a considerar las cuestiones medioambientales (orientación a la sostenibilidad en el taller y productos de mayor puntuación en la etiqueta europea del neumático) como criterio de compra importante.

Los automovilistas residentes en ciudades de más de 50.000 habitantes también tienen más en cuenta estas cuestiones medioambientales a la hora de elegir taller y tipo de neumático.

Sobre la Etiqueta del Neumático Solo 3 de cada 10 conductores conocen la existencia de la Etiqueta del Neumático (que contiene información, en términos de eficiencia del producto, sobre la adherencia del vehículo en superficie mojada, ahorro de combustible/reducción de emisiones contaminantes y nivel de ruido ocasionado).

7 cada 10 de los que conocen la existencia de la Etiqueta del Neumático son plenamente conscientes del valor de la información que contiene sobre el impacto ambiental del neumático.

8 de cada 10 de los que conocen y valoran la información ambiental de la etiqueta del neumático la tienen en cuenta como un criterio fundamental a la hora de elegir uno u otro producto.

Sobre los talleres 2 de cada 10 talleres no propone nunca a sus clientes o muy pocas veces una revisión o mejora del estado del vehículo distinta a aquella por la que el automovilista acudió a sus instalaciones.

Cuando sí lo hacen, las propuestas de mejora del estado de vehículo más frecuentes son la revisión de los neumáticos (91,9%), los amortiguadores (58,4%) y los frenos (58,1%).