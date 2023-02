Una tienda completa, online y con rebajas diarias, Nova Guada Emprendedores de Hoy viernes, 24 de febrero de 2023, 21:20 h (CET) Antiguamente, toda compra que uno quería hacer debía acercarse al lugar físico. Esto suponía contar con un corto radio de alcance, ya que no era opción rentable salir de la ciudad. No obstante, con la digitalización y la introducción de internet a la vida cotidiana, eso cambió. Actualmente, se pueden adquirir paquetes de cualquier parte del mundo para que lleguen al domicilio seleccionado. Sin embargo, aún está muy arraigado en la sociedad que los artículos básicos para el hogar se deben seguir adquirieron en los comercios y supermercados de cercanía. En este camino, Nova Guada intenta romper con esa lógica e incluso ofrece productos del hogar con rebajas diarias para impulsar el ahorro de los consumidores.

Nova Guada equipa cualquier aspecto de casa Nova Guada es una tienda online con productos básicos para el hogar que se pueden encontrar en supermercados y grandes almacenes. Sin embargo, esta empresa ofrece una infinidad de artículos a precios más económicos y con la comodidad de poder comprar desde casa y que lleguen a la puerta. En este sentido, cuenta con un catálogo que abarca desde alimentos, bebidas, artículos de limpieza hasta productos de parafarmacias, decoración, material escolar, bricolaje, accesorios de mascotas, y mucho más. En este sentido, hoy en día Nova Guada tiene a la venta en su sitio web casi 24 mil productos.

Los beneficios de comprar artículos para el hogar en Nova Guada Además de su amplio catálogo, Nova Guada tiene disponible día a día distintas rebajas y descuentos. Incluso, algunos llegan a ser del 70 %, por lo que significa un gran ahorro para el bolsillo de los consumidores. Cabe destacar que no se trata de segundas marcas, sino que la tienda online trabaja con empresas líderes en cada sector. Por otro lado, la firma dispone de un número de atención al cliente, el cual está disponible de 9 a 14 horas. A su vez, ofrece envíos gratuitos a toda España. Asimismo, cuenta con métodos de pago 100 % seguros, entre los que se destacan Pay Pal, tarjetas de crédito y débito.

Con Nova Guada, los clientes logran olvidarse del transporte, del tráfico, de hacer largas colas en supermercados, de lidiar con las personas y de cargar bolsas pesadas. Esta tienda online ofrece la comodidad de comprar desde casa y permite no solo un gasto menos para el bolsillo, sino también ahorrar un tiempo precioso que puede ser utilizado para otro aspecto de la vida.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.