La importancia de los lenguajes del amor en una relación de pareja, con Ohana Psicología Emprendedores de Hoy viernes, 24 de febrero de 2023, 21:30 h (CET) Amar es algo que suelen sentir la gran mayoría de los seres humanos en cualquier etapa de sus vidas. Cuando dos personas se aman mutuamente, se comprenden y se complementan, viven con felicidad y plenitud. Sin embargo, cuando el panorama es totalmente opuesto, es decir, que hay diferencias, se puede llegar a sentir mucho dolor y sufrimiento.

El doctor en filosofía y antropólogo Gary Chapman asegura que los problemas de las parejas se derivan de las disparidades de los lenguajes del amor. Esto es algo que se puede trabajar con comunicación y con ayuda profesional como la que ofrecen en lugares especializados como Ohana Psicología, un centro ubicado en Barajas.

Todo lo que hay que saber acerca de los lenguajes del amor Son innumerables las personas que han oído hablar de la teoría de los lenguajes del amor, pero que no conocen nada acerca de ella. Dicha teoría fue propuesta por Gary Chapman, quien afirma que cada individuo tiene maneras diferentes de dar y recibir amor y que, a raíz de esas diferencias, es que se van desencadenando los conflictos. Por tal razón, manifiesta que para que una pareja pueda llevarse bien debe hablar el mismo lenguaje.

Chapman definió cinco lenguajes del amor. El primero son las palabras de afirmación. Estas no son más que los halagos que se le dan a la pareja ya sea en público o en privado. El segundo es el tiempo de calidad, lo que significa pasar momentos placenteros con el ser querido. El tercero es recibir regalos con independencia del valor monetario de los mismos.

El cuarto lenguaje son los actos de servicio para ayudar a la pareja, ya sea cocinar, repararle el coche, ordenar la casa, entre muchas cosas más. El último lenguaje del amor es el contacto físico, que engloba dar abrazos, caricias y cercanía en general.

Conectar a través del lenguaje del amor con la pareja Para poder hablar el mismo lenguaje que la pareja lo primero que hay que tener es empatía. Con esta se podrá descifrar cuáles son las cosas que llenan a la otra persona y qué acciones le duelen profundamente. A partir de allí solo queda hacer acciones para nutrir el amor día a día.

La compatibilidad de los lenguajes del amor mejora la relaciones en todos los aspectos: a nivel sexual, comunicacional, etc. Además, hay cabe destacar que esta teoría no solo se puede aplicar con el compañero de vida, sino también con los familiares o los amigos.

Qué hacer si la relación de pareja no mejora Si la relación de pareja no mejora, lo más recomendable es buscar ayuda profesional. Quienes se encuentren en Madrid pueden acudir al centro Ohana Psicología, donde tratan problemas relacionados con la convivencia, la comunicación, la confianza, los celos, la infidelidad, sexualidad o dependencias emocionales, entre otros.

