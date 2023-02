ene Consulting ofrece orientación y consultoría para hacer crecer una empresa bajo la fórmula de franquicia Emprendedores de Hoy viernes, 24 de febrero de 2023, 20:09 h (CET) Crear una red de franquicias es uno de los métodos más empleados a la hora de hacer crecer un negocio que ha presentado buenos resultados. Sin embargo, para tener éxito es necesario contar con un plan estratégico solvente que acompañe el proyecto.

En este sentido, lo más recomendable es buscar la ayuda de profesionales, como es el caso de ene Consulting. La firma cuenta con amplia experiencia con el objetivo de ayudar a consolidar las marcas y su modelo de negocios, dando lugar a franquicias rentables.

Conseguir franquicias rentables, con la ayuda de profesionales Por medio de su orientación y asesoramiento, ene Consulting contribuye a la expansión de modelos de negocio rentables. Su equipo de expertos se encarga de realizar una revisión exhaustiva de los procesos y estandarizarlos. De esta manera, hacen posible la exportación de un modelo de negocio con garantías para los socios franquiciados.

Otro de los aspectos en los que ponen especial atención es el branding y posicionamiento de la marca. No basta con franquiciar un negocio, además es necesario potenciar la marca y su posición en el mercado y la mente de los consumidores.

Por último, se trabaja en el plan de expansión. Es decir, la estrategia que permita a los franquiciadores hacer crecer su negocio de manera sostenible y consolidando una red de franquicias.

¿Qué obtienen los franquiciados de la empresa matriz? La empresa matriz además de ofrecer un modelo de negocio testado y rentable, necesita aportar las herramientas suficientes para transmitir el know how a sus franquiciados y trabajar en el desarrollo de la marca y la red, que es, junto al propio modelo, lo que garantizará el éxito de las nuevas franquicias. Para ello, se basan en dos principales objetivos: la expansión de la red y la comunicación al consumidor final. Contratando los servicios de ene Consulting, los clientes pueden contar con un asesoramiento integral para hacer crecer su negocio bajo la fórmula de franquicia, con altas probabilidades de éxito.

