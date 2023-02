Nuevo hub de Fundación ONCE. Un espacio con accesibilidad, flexibilidad y confort Emprendedores de Hoy viernes, 24 de febrero de 2023, 20:02 h (CET) La Fundación ONCE lanzó su nuevo hub de innovación, un espacio que apuesta por la accesibilidad, el confort y el bienestar.

Destinado para la formación docente y la realización de eventos, el nuevo hub de Fundación ONCE, ofrece soluciones flexibles que fomentan el aprendizaje y el trabajo colaborativo. Además, promueve la formación profesional y el desarrollo de habilidades laborales de manera flexible y accesible.

La organización apuesta por la calidad en el empleo, promoviendo trabajos estables y acceso a empleos más calificados, así como igualdad de oportunidades a colectivos desfavorecidos. Con el nuevo hub, la organización refuerza su compromiso con la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Un espacio que apuesta por la accesibilidad, el confort y el bienestar de las personas Fundación ONCE cuenta ahora con un importante edificio en el casco urbano de Madrid. Es un hub de referencia para la ciudad. Con una superficie total de 1.866 m² distribuidos en dos módulos, el edificio alberga un centro de formación docente y un hub de innovación en forma de salón de eventos altamente flexible. Los dos grandes espacios han sido rediseñados para ofrecer soluciones flexibles que fomenten el trabajo creativo, concentrado y colaborativo. Además, se ha priorizado el bienestar de los usuarios con mobiliario polivalente y regulable, y la incorporación de soluciones acústicas diseñadas por Absotec para asegurar un elevado grado de confort acústico.

La distribución espacial se ha concebido para ofrecer circulaciones sencillas e itinerarios claros y amplios. Asimismo, la circulación principal es fácilmente identificable gracias a la cubierta amarilla que recorre todo el espacio, desde la entrada hasta el interior del hub. Este cuenta con sistemas de seguridad avanzados, incluyendo alarmas visuales y sonoras, señalización de emergencia luminiscente y un sistema de comunicación visual.

Fundación ONCE, un poco de historia La Fundación ONCE, para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, fue fundada en febrero de 1988 por el Consejo General de la ONCE. Ese mismo año, fue presentada ante la sociedad como una plataforma de cooperación y solidaridad para personas con discapacidad, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida.

Además de la ONCE como entidad fundadora, la fundación está conformada por las principales organizaciones afiliadas al Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI). Este comité representa a los 3,8 millones de personas con discapacidad y sus familias en el país.

% de los ingresos brutos generados por la venta de juegos de azar de la ONCE, lo que equivale a un euro de cada tres destinados a servicios sociales. La Institución se compromete a mejorar la vida de las personas con discapacidad en España a través de la cooperación y el apoyo social.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.