¿La realidad virtual es el ocio del siglo XXI? Emprendedores de Hoy viernes, 24 de febrero de 2023, 20:04 h (CET) La empresa tecnológica Zero Latency destaca la importancia que está ganando el uso de la realidad virtual en los distintos ámbitos de la vida cotidiana, hasta el punto de que algunos la cualifican como el ocio del siglo XXI.

La empresa anunció que tan solo en España ya ha sumado más de 200.000 visitantes y está experimentando un crecimiento exponencial superior a sus proyecciones. Según los representantes de la compañía, esto es una muestra de que la realidad virtual ha llegado para quedarse y se convertirá en el entretenimiento del futuro.

Juegos de realidad virtual y su rápida evolución Zero Latency es una compañía tecnológica cuyas oficinas centrales están ubicadas en la ciudad de Melbourne, Australia. La misma ha sido pionera en España en crear espacios de realidad virtual con juegos de hasta 8 participantes que viven experiencias realmente inmersivas. En sus plataformas multisensoriales, el cuerpo de la persona se convierte en el controlador y la mente cree que todo es real.

Zero Latency sostiene que hasta hace unos pocos años el ámbito de la realidad virtual (VR) apenas existía y no era de dominio público. El concepto estaba más ligado a la ciencia ficción que a utilidades prácticas en la vida cotidiana. Sin embargo, este hecho ha cambiado drásticamente en los últimos tiempos, y el avance tecnológico ha contribuido a su popularidad.

La empresa menciona, por ejemplo, el desarrollo de cascos y lentes de realidad virtual y la posibilidad de participar en ellos desde un móvil o un ordenador. Otro factor clave ha sido la mejora en el diseño 3D ha permitido generar una nueva gama de entornos ficticios mucho más creíbles. Con una visión 360º y la posibilidad de interactuar con el entorno, el jugador vive una experiencia totalmente inmersiva.

¿Cómo es el ocio del siglo XXI? Ante el crecimiento que está viviendo la realidad virtual en el entretenimiento, muchos se están preguntando si será la actividad de ocio del siglo XXI. Todos los indicadores apuntan en este sentido, ya que representa el 75 % de los ingresos totales generados por los videojuegos. Una investigación publicada por Statista señala que en 2025 su participación en este mercado será del 95 %.

Para 2023, solo en España, el sector podría recaudar en ventas una suma aproximada de 2.000.000.000 de euros. Según la Asociación Española de Videojuegos, la entrada del Metaverso y la realidad virtual han constituido un impulso importante, proporcionado mayor alcance a los retos, lo que ha multiplicado la cantidad de usuarios y es que Zero Latency, por ejemplo, ya cuenta con centros en Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Terrassa y Málaga, además de que Valencia se sumará a la lista a partir del mes de junio.

Según Zero Latency, hay otros factores que han contribuido enormemente en la popularidad de los juegos. Un ejemplo de ello es la facilidad que conlleva para los jugadores ambientarse en los entornos virtuales. Del mismo modo, fomenta la realización de ejercicio físico y son una nueva forma de interacción social que estimula la estrategia y el trabajo en equipo.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.