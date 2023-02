Ferran Centelles valora muy positivamente la clasificación de viñedo y protagoniza dos catas a ciegas en el Bierzo

Sumiller, periodista de vinos, educador en vinos, jurado de varios certámenes internacionales, gestor de bebidas, periodista gastronómico y colaborador del Bulli Foundation. Así se presenta Ferran Centelles, que además es el delegado de la prestigiosa revista británica Jancis Robinson en España.

La consultora de comunicación Ciento Volando le ha traído de regreso al Bierzo para participar en dos catas a ciegas de las nuevas elaboraciones y, con ello, actualizar el contenido sobre la calidad de los vinos de la Denominación de Origen Bierzo. Esta visita conlleva una publicación que es mucho más que eso, es una autoridad mundial dentro del mundo del vino, especialmente anglosajón. En Inglaterra y Estados Unidos, la web de Jancis Robinson es una referencia de primer nivel. Por eso, el impacto del artículo de Centelles será fundamental para la estrategia de las bodegas pertenecientes a la DO Bierzo en lo que a proyección y promoción se refiere.

Esa explosión que han experimentado los vinos del Bierzo es fruto de un trabajo bien hecho de las bodegas y viticultores durante años, que Ferran Centelles también puso en valor. “El Bierzo cuenta con la extensión de viñedo viejo más importante del mundo y a eso hay que unir un perfil de vinos más suaves que en muchas regiones de España, la nueva clasificación de viñedo y algunos profesionales del sector que han tirado de la comarca, han hecho que brille con luz propia”.

En la primera cata a ciegas realizada el día 17 de febrero se cataron 82 vinos, predominando las variedades Mencía y Godello Otra de las cosas en las que incidió el sumiller es en el cambio y la mejora que han experimentado los vinos, de aquellos "mencías rústicos" que se hacían hace años a los vinos actuales, frescos y con "un estilo propio". Se ha encontrado con vinos "finos, delicados, jugosos y con nervio, con energía. Hace unos años, el estilo del vino era mucho más heterogéneo y ahora hay mayor homogeneidad en la búsqueda de una fruta fragante, fresca, con los taninos súper delicados y reconoces mucho un estilo Bierzo dentro de que cada proyecto es distinto”.

Un hecho histórico, la cata horizontal de todos los productores de “EL Rapolao” En la mañana del sábado 18 de febrero, Ricardo Rodríguez, Director General de la empresa de comunicación Ciento Volando, y varios elaboradores, acompañaron a Ferran Centelles en su visita al paraje “EL Rapolao” y, posteriormente, acudieron al Castillo de los Templarios en la ciudad de Ponferrada, donde la DO Bierzo había organizado una cata a ciegas de 10 vinos pertenecientes a este paraje, en una inédita cata horizontal. Se cataron todos esos vinos salidos de una misma parcela, algo insólito tal y como destacó el propio Centelles. “Esto en el resto de España no pasa, una sola parcela elaborada por 9 o 10 productores es algo único que solo pasa en Borgoña, este hecho acerca más al concepto del terroir. He encontrado desde vinos muy frescos y afilados con un perfil vegetal y profundo hasta vinos más opulentos y más redondos, encontrar esto en un mismo paraje pone en valor la interpretación de cada elaborador. Son vinos muy singulares, auténticos y con mucha calidad, con un denominador común, el frescor que aporta el paraje. Una apuesta de futuro clarísima y transversal por parte de los elaboradores”, apuntó el sumiller.