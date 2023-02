Externalización de servicios de limpieza, por GRUPO BERNI Comunicae viernes, 24 de febrero de 2023, 14:05 h (CET) La elección correcta de una empresa de limpieza es un reto porque implica no sólo detalles de contratación, sino riesgos para un negocio si la decisión a elegir no es la correcta. La externalización de algunos sectores de una empresa puede aportar grandes beneficios al negocio. Uno de estos sectores son los servicios de limpieza e higiene en general.

Después de todo, mediante la contratación de empresas de limpieza profesional es posible dirigir una mayor atención a los objetivos principales de la empresa o negocio, teniendo un dolor de cabeza menos del que preocuparse.

Pero, ¿realmente compensa invertir en servicios de limpieza externalizados? ¿Cuáles son las ventajas de que una empresa externalice los servicios de limpieza?

¿Cuáles son las ventajas de externalizar los servicios de limpieza?

¿Cómo es el contrato de externalización de servicios de limpieza?

¿Cómo elegir una empresa de externalización de servicios de limpieza? ¿Cuáles son las ventajas de externalizar los servicios de limpieza?

La externalización de los servicios de limpieza es una herramienta fundamental para optimizar recursos y agilizar procesos cruciales sin necesidad de preocuparse y dividir la atención en cuestiones no urgentes para cumplir los objetivos.

Al dejar estas funciones en manos de una empresa de servicios de limpieza, la empresa dejará de preocuparse por la logística, la gestión de recursos y la mano de obra de las funciones externalizadas.

Así, la empresa de servicios de limpieza externalizada se encargará del cuidado de las funciones de limpieza, conservación y de los posibles imprevistos, que serán resueltos con la mayor rapidez posible.

Esto se debe a que el enfoque de la empresa de externalización de servicios de limpieza es sólo para satisfacer este tipo de demanda, lo que garantiza una mayor dedicación, agilidad, productividad y calidad en la limpieza de la empresa.

Con una empresa de externalización de servicios de limpieza, su empresa tendrá la garantía de contar con el número adecuado de profesionales para realizar la limpieza de forma correcta y rápida.

Y, además, toda la mano de obra empleada en esta función estará cualificada y formada constantemente para cumplir todos los plazos con eficacia.

La reducción de costes para su empresa también es un factor importante a tener en cuenta a la hora de pensar en la cuestión de la externalización de servicios.

Al contratar servicios de limpieza externalizados quedará muy bien definido en el contrato cuánto se va a gastar en el trabajo.

Y sin duda esto ayudará a mejorar la gestión de los recursos y los ingresos de la empresa, ya que el valor y el índice de reajuste acordado es anual, garantizando la ejecución del servicio potencial.

Por tratarse de un servicio especializado de limpieza los costes de los recursos serán bien distribuidos entre productos y mano de obra para la ejecución del servicio, trayendo una mejor gestión de los recursos gastados por la empresa.

Además de eso, al contar con servicios de limpieza profesionales no es necesario preocuparse con relaciones laborales y presupuestos con productos, equipamientos y su manutención, optimizando tiempo y dinero.

¿Cómo se lleva a cabo el contrato de externalización de servicios de limpieza?

La realización del contrato de servicios externalizados de limpieza merece cuidado, por lo que la empresa debe ser muy clara y presentar todas sus necesidades para el servicio que se prestará.

Con esto, la empresa de limpieza debe entregar una propuesta de contrato más sólida y personalizada donde se establecerán todos los términos para satisfacer mejor las necesidades de la empresa.

Pero, ¿qué definir en esta negociación?

Durante la negociación de los términos se definirán:

Los valores

La logística operativa

El volumen de empleados

Los productos, epi's y equipos adecuados y necesarios, entre otros. En resumen, se debe determinar todo para que el servicio de limpieza externalizado trabaje de la mejor manera, y también, todas las especificidades que la empresa pueda tener en cuanto a demanda en limpieza e higiene.

También se negociarán los lugares y horarios determinados por el servicio de limpieza subcontratado, el turno de los empleados para que el plan de la empresa contratada pueda desarrollar un trabajo de calidad y coste justo para el cliente.

También se definirán los términos para cualquier eventualidad que pueda ocurrir durante el período de contrato de servicio de limpieza externalizado, tanto en relación con el contratista y la parte contratante.

¿Cómo elegir una empresa de servicios de limpieza externalizados?

Los criterios para elegir una empresa de limpieza externalizados merecen mucha atención.

Aunque la subcontratación venga a facilitar y agilizar las operaciones de una empresa, la contratación y un servicio de baja calidad pueden traer problemas para el cliente, tales como:

Insatisfacción del cliente con el resultado del servicio

Falta de supervisión operacional que preste la atención y el apoyo necesarios al cliente y al equipo de limpieza

Quejas sobre la calidad de la limpieza por parte de los usuarios del servicio

Demandas laborales al contratante si la empresa contratada no tiene las condiciones correctas de trabajo, idoneidad y pérdida de inversión. Por lo tanto, al elegir un proveedor de servicios de limpieza, es fundamental asegurarse de algunas cosas:

La opinión de otras empresas que ya contrataron los mismos servicios

El portafolio de la empresa

Idoneidad y tiempo de actuación en el mercado

El cumplimiento de todas las reglas inherentes al servicio a ser prestado. Todo esto sirve como criterio para elegir una buena empresa de servicios de limpieza, pero la lista de precauciones en una contratación es larga y nada puede ser dejado de lado u olvidado.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.