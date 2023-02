Plagas Madrid: ¿Por qué es esencial realizar el control de plagas en primavera? Comunicae viernes, 24 de febrero de 2023, 14:08 h (CET) Muchos problemas de plagas aparecen cuando el tiempo es más cálido, bien porque los insectos se reproducen más rápidamente o porque salen de su hibernación Con la llegada de la primavera, es posible que se pregunte cuándo volverán a su hogar las arañas, avispas, hormigas o mosquitos. Naturalmente, esto plantea la pregunta: ¿cuál es el mejor momento para realizar un diagnóstico de control de plagas?

¿Con qué frecuencia se necesitan medidas de control de plagas?

Las empresas de control de plagas recomiendan hacer un control regular a lo largo del año para mantener el hogar libre de plagas y prevenir cualquier tipo de infestación.

Sin embargo, si el nivel de infestación es grande, como en edificios comerciales, restaurantes o comunidades de vecinos con mucha vegetación, puede ser necesario un control de plagas con mayor regularidad como por ejemplo cada dos o tres meses.

El control mensual de plagas por parte de profesionales puede ser necesario en casas rodeadas de lagos, propiedades con césped denso, zonas boscosas, jardines o parterres ornamentales, mantillo espeso, etc. Esto es especialmente cierto cuando se trata de plagas como hormigas, cucarachas o tijeretas (Forfícula auricularia) que son más difíciles de erradicar.

Infestaciones graves

Si se enfrenta a una infestación importante, como una plaga de ratas o ratones, es posible que su propiedad deba ser inspeccionada y tratada con regularidad hasta que la colonia quede completamente destruida. Dependiendo de la intensidad de la infestación, esto puede llevar varios meses.

La frecuencia con la que se necesitará el tratamiento de control de plagas viene determinada por el tipo de plaga, la duración de la infestación, la ubicación de las colonias, la madurez y la propagación.

Lamentablemente, una vez que la infestación está bajo control, muchos de los factores que contribuyeron a la invasión en primer lugar seguirán presentes.

Por eso es esencial que una empresa profesional de control de plagas identifique correctamente no sólo el tipo de plaga que invade su hogar, sino también la especie, ya que distintas especies del mismo insecto pueden requerir tratamientos diferentes.

Por ejemplo, algunas hormigas comen alimentos azucarados, mientras que otras comen solo proteínas. Por lo tanto, es esencial identificar el tipo de hormiga para determinar el tipo de producto a utilizar para erradicar la infestación en su hogar.

¿Qué hacer cuando las plagas invaden su casa?

La limpieza regular ayuda a evitar atraer insectos no deseados. Sin embargo, si las plagas acceden a su casa, lo mejor que puede hacer es ponerse en contacto con una empresa de control de plagas que le ofrezca servicios de exterminio residencial, comercial e industrial.

Las empresas de control de plagas saben y conocen los diferentes tratamientos a utilizar para los distintos tipos de plagas y pueden elaborar un plan de acción para deshacerse de las infestaciones de forma rápida y eficaz.

¿Cuáles son los beneficios del control de plagas en primavera?

Las plagas, en este caso los insectos, pueden dañar la estructura de cualquier hogar y las infestaciones pueden ser muy caras a largo plazo. Un control de plagas regular es una medida preventiva que mantendrá alejados a las plagas y evitará sorpresas desagradables en el futuro.

- Mejor confort y calidad de vida

Las plagas pueden ser una molestia en el hogar. Las moscas y los mosquitos pueden ser especialmente molestos en los meses de verano, mientras que las arañas y otros insectos pueden provocar miedo y ansiedad.

- Evitar daños

Las termitas y los roedores pueden causar daños significativos a su propiedad y pasar desapercibidos, ya que se comen las vigas de soporte de madera, el interior de las paredes y otras áreas donde hay madera o celulosa.

Un especialista en control de plagas puede inspeccionar su casa en busca de plagas y eliminarlas de forma rápida y eficaz. Cuando se trata de plagas, la prevención es la clave.

- Productos sin contaminantes

Las plagas, como los escarabajos, hormigas y cucarachas, pueden introducirse fácilmente en cualquier alimento que se guarde en casa si no está bien almacenado.

Los ratones pueden mordisquear incluso los alimentos envasados. Si presenta algún tipo de plaga en su hogar, se recomienda que los alimentos se guarden en recipientes herméticos para que un consumo más seguro.

- Ahorrar dinero

Algunos dirán que el control regular de plagas no merece la pena, pero dependiendo de la situación, una infestación puede costar muchos más. Si los roedores están causando estragos en su vivienda, eliminar los restos de orina, heces y reparar los daños que han causado puede aumentar rápidamente el presupuesto. Estos problemas pueden evitarse con un servicio mensual, ahorrándole y evitando los problemas asociados a las infestaciones.

- Protección y tranquilidad

Muchas plagas dejan contaminantes peligrosos para la salud. Roedores, insectos y otras plagas pueden dejar residuos que pueden propagar enfermedades o provocar reacciones alérgicas.

Se sabe que las chinches provocan reacciones alérgicas debido a los residuos que excretan, mientras que los roedores son portadores de parásitos y enfermedades.

Consejos para el control de plagas en primavera

- Mantener el jardín en buen estado

Para evitar que las plagas entren en su casa, los propietarios deben examinar el jardín y asegurarse de que los árboles estén bien podados. También es importante prestar atención a los arbustos y al césped que no debe crecer demasiado ni resultar invasivo, ya que son el entorno ideal para los pequeños roedores.

- Limpiar las zonas donde hay comida

Dado que todos los seres vivos necesitan agua y comida, pueden producirse infestaciones de plagas en zonas donde las personas o los animales domésticos consumen alimentos.

Por lo tanto, hay que desinfectar regularmente estas zonas, así como vaciar con frecuencia los cubos de basura. La reducción de la actividad de las plagas se verá facilitada en gran medida si se conciencia a las personas de la importancia de mantener las puertas cerradas, mantener limpias las instalaciones y estar alerta a los signos de cualquier actividad de plagas.

- Servicios de control de plagas

Para la tranquilidad de todos y para limitar los daños causados por las plagas, es importante recurrir a los servicios de una empresa de control de plagas, estos profesionales pueden ayudar a prevenir infestaciones y a deshacerse de las plagas ofreciendo asesoramiento experto y apoyo antes, durante y después del proceso.

Si ha descubierto indicios de daños o simplemente quiere adelantarse a la llegada de las plagas en primavera, recurra a expertos.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.