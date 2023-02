La Unidad Bucodental de Equipo de la Torre explica la técnica utilizada en pacientes con miedo al dentista Comunicae viernes, 24 de febrero de 2023, 14:10 h (CET) La denominada sedación consciente evita ingresos hospitalarios más costosos que el propio tratamiento y procura tranquilidad y serenidad a pacientes dentro de su consciencia En muchas ocasiones los pacientes no acuden a su dentista por temor al momento de sentarse en el sillón y solamente el hecho de pensar en acudir a su odontólogo les crea un estado de ansiedad que hace que no lo hagan, descuidando su salud bucodental. Esto puede desembocar y llegar a tener que realizarse uno o varios tratamientos más largos, complejos y costosos de lo que hubieran sido si hubiera acudido a su especialista en un primer momento.

Por eso uno de los procedimientos para hacer más agradable y menos incómoda la visita al dentista es la sedación consciente. El doctor Manuel de la Torre Fajardo, director médico de la Unidad Buco Dental de Equipo de la Torre, explica que se trata de una técnica que facilita la relajación del paciente y permite realizarle los tratamientos de una forma más cómoda y efectiva. Está especialmente indicada para personas que sufren miedo al dentista o que sienten un alto nivel de estrés cuando necesitan que les lleven a cabo algún tipo de intervención odontológica. El paciente permanece consciente, pero con sensación de tranquilidad y serenidad.

Es una técnica intravenosa que facilita la relajación de los pacientes, manteniéndolos conscientes en todo momento, pero con una sensación de bienestar. La sedación consciente es complementaria a la anestesia local, que igualmente se seguirá aplicando en los procedimientos que se viene haciendo normalmente, ya que esta evita el dolor, mientras que la sedación consciente evita los nervios y ansiedad del paciente.

Esta técnica se podría llevar a cabo con este tipo de sedación desde una extracción de muelas, o una higiene bucodental, hasta las endodoncias u otro tipo de intervenciones más complejas.

Además de la aplicación intravenosa, existe otro tipo de sedación, con óxido nitroso, que es menos profunda y se aspira por una mascarilla. Es más sencilla de aplicar y menos costosa, y también sería una buena opción con la que cuentan los pacientes de la Unidad Avanzada de Bucodental Equipo de la Torre según aclara la doctora Natalia Berdós Cappelletti, responsable de odontología y estomatología.

Es necesario, eso sí, que la clínica cuente con profesionales altamente cualificados para llevarla a cabo y se necesita además contar siempre con la presencia de un médico anestesista durante el tratamiento. La clínica que se elija, muy pocas por el momento, necesitan contar con un certificado específico para llevar a cabo este tipo de sedaciones con un equipamiento muy completo para llevarlo a cabo:

Equipo de monitorización de constantes vitales

Pulsiómetro para medir la saturación de oxígeno

Flujo constante de oxígeno con gafas nasales

Esfingomanómetro para medir la presión arterial

Equipo de reanimación con desfibrilador

Medicación intravenosa "Es posible, en todo caso, que vivamos los prolegómenos de una etapa de nuestras vidas en la que acudir al dentista no sea sinónimo de pasar miedo sino todo lo contrario".

