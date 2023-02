¿Por qué es importante elegir a un buen equipo? Emprendedores de Hoy viernes, 24 de febrero de 2023, 15:00 h (CET) La importancia de elegir a un buen equipo en una empresa puede depender mucho si la misma tiene éxito o no. Las personas que tienen una empresa de cualquier actividad económica deben tener en cuenta este aspecto.

Además, es preciso tener claro que todo equipo de trabajo debe estar conformado por un líder y por un grupo de colaboradores, los cuales deben tener una variedad de características para poder realizar las tareas del día a día de forma eficiente y poder solventar situaciones que puedan sobrevenir de forma repentina.

Este tema tan fundamental es ampliado por Jon Quintana, un consultor de negocios que se dedica a brindar consultorías y mentorías a todas aquellas personas que tienen como meta tener un negocio productivo.

La importancia de elegir a un buen equipo, por Jon Quintana El emprendedor Jon Quintana explica tanto a las personas que tienen una empresa ya constituida como a las que están a punto emprender, la importancia de elegir a un buen equipo. Esta información puede resultar de gran ayuda, ya que son muchos los negocios que han fracasado por no contar con trabajadores que contribuyeran con su crecimiento.

Quintana indica que los grupos de trabajo consolidados pueden marcar la diferencia y lograr muchas cosas en beneficio de la empresa en la que trabajan, lo que a su vez, se debe traducir en un bienestar personal. Manifiesta que, para poder afirmar que un equipo está afianzado, debe haber ciertas cosas que salten a la vista. Una de las principales es que haya una óptima comunicación en la que todos los involucrados tengan claro cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar y cuáles son los pasos para lograrlo.

El emprendedor agrega que los buenos equipos generan lluvias de ideas, tienen la capacidad de resolver cualquier tipo de problema, tienen compromiso con la organización en la que laboran, saben tomar buenas decisiones, trabajan motivados, son participativos y organizados.

Las recomendaciones para tener un buen equipo de trabajo Jon Quintana acota que detrás de un buen equipo de trabajo debe haber un buen líder que fomente la comunicación, que sepa determinar las debilidades de cada integrante para mejorarlas, así como también las fortalezas para explotarlas. Precisa que, además, los buenos líderes establecen roles y definen las responsabilidades de cada individuo para que se pueda trabajar de una forma alineada.

Un poco más acerca de Jon Quintana Para quienes no lo conocen, Jon Quintana ha trabajado en el área empresarial desde que tenía 17 años. Asimismo, cabe acotar que cofundó dos federaciones en Israel y una empresa de seguridad donde tuvo la oportunidad de formar a los trabajadores.

Para saber más acerca de la trayectoria de Quintana, se pueden visitar sus redes sociales, donde ofrece información de interés para los empresarios y personas en general que desean emprender.

