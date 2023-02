Centro Médico Psiquiatra Zaragoza dispone de ayuda profesional en psiquiatría online Emprendedores de Hoy viernes, 24 de febrero de 2023, 15:00 h (CET) El impacto emocional que sufrió la gente con la pandemia mundial por el covid es indudable. Muchas personas tuvieron que atravesar esta enfermedad solos, aislarse de la sociedad o ver a un ser querido fallecer debido a este contagioso virus, desencadenando en ellos diversas preocupaciones, depresión y ansiedad.

En este contexto, ahora las personas no solo deben cuidar de su salud física, sino también de su salud mental. Para ello, buscar ayuda profesional en psiquiatría online puede ser una solución. En este sentido, los profesionales del Centro Médico Psiquiatra Zaragoza ofrecen alternativas terapéuticas adaptadas a cada situación particular.

Centro Médico Psiquiatra Zaragoza: especialistas en psiquiatría y salud mental Psiquiatra Zaragoza es un centro de salud mental con sede física en la capital de Aragón que brinda servicios de asesoramiento y ayuda especializada a aquellas personas que requieran atención psicológica o psiquiátrica inmediata y de primera calidad.

En una era actual más globalizada con la llegada de la tecnología, este proyecto se ha consolidado satisfactoriamente a través de la web. La institución cuenta con una plataforma digital que alberga diferentes apartados que tratan de aportar información útil y necesaria para los usuarios, especialmente para aquellos usuarios que investigan acerca de las patologías de psiquiatría infantil, juvenil o en adultos, y sus posibles soluciones profesionales.

La web oficial de Centro Médico Psiquiatra Zaragoza se ha convertido en un punto de encuentro con los doctores Daniel Vicente Rivera y Bianca Granados Martínez, ya que a través de esta se puede contactar con los doctores para agendar una consulta de psiquiatría privada online o presencial.

Tratamientos psiquiátricos online para adultos, niños y adolescentes Los médicos psiquiatras que trabajan en este centro de salud mental cuentan con la experiencia y el aval universitario necesario, para prestar servicios de psiquiatría de calidad a pacientes adultos, niños y adolescentes.

Centro Médico Psiquiatra Zaragoza dirige su atención médica online a aquellas personas con problemas psiquiátricos que viven lejos del centro de salud o en zonas rurales. Además, cabe destacar que las consultas psiquiátricas presenciales en la clínica no sustituyen a las consultas psiquiátricas a distancia, al contrario, el paciente siempre recibirá la atención profesional que se merece, en las dos modalidades.

Asimismo, este centro garantiza el abordaje especializado a sus pacientes a través de terapias, intervenciones y tratamientos psiquiátricos diseñados especialmente para adultos, niños y adolescentes. Sus psiquiatras son especialistas en tratar todo tipo de patologías psiquiátricas, el dolor crónico y enfermedades, en aplicar la psiquiatría perinatal y en casos más especiales realizan diferentes intervenciones a través de terapias individuales, familiares o de parejas.

Asimismo, el equipo profesional del centro propone soluciones bastante interesantes a aquellos niños y adolescentes que tengan alguna enfermedad o trastorno médico que afecte directamente el desarrollo o el estado emocional, conductual y físico de estos pacientes.

No obstante, la especialidad de estos expertos es tratar los trastornos de ansiedad y depresión, los cuales han aumentado notablemente en los últimos años, especialmente en grupos de índole adolescente.

Para ello, estos profesionales, además de proponer a estos pacientes las terapias individuales y familiares, técnicas de autocontrol de emociones y terapias farmacológicas cuentan con tratamientos diseñados específicamente para tratar la ansiedad, como técnicas de realidad virtual, biofeedback, tratamientos naturales y otros enfoques incluidos en un plan que garantiza una solución integral y tecnológica para cada paciente.

Las personas que necesiten más información pueden entrar en la página web del centro médico o contactar con los profesionales vía telefónica.

