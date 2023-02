Los beneficios de las clases de inglés online para empresas, por Excellent, In English

En la actualidad se habla de la transformación digital que deben llevar a cabo las empresas si quieren sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo.

Esa nueva realidad también impone que los miembros de las organizaciones se puedan desenvolver en escenarios que son más diversos a nivel cultural y geográfico.

En este sentido, uno de los aspectos clave de las competencias necesarias en un contexto global de negocios es la comunicación en inglés. Según el centro de formación de empresas Excellent, In English, el dominio de esta lengua universal allana el camino de las empresas para abordar nuevos mercados en diversos países.

¿Cuáles son las ventajas de contratar formación en la empresa u online? Excellent, In English es una empresa enfocada en clases de inglés para empresas de todos los sectores de la economía. Su concepto de producto es enseñar el idioma -no solo inglés- aunque es su especialidad, con cursos y sesiones de idioma ajustadas de manera personalizada a las necesidades de los ejecutivos. Por esta razón, los profesionales se trasladan hasta las oficinas para impartir los cursos o se imparten clases online, producto y modalidad cada vez más demandada, dado que se adapta mejor a los empleados que teletrabajan que cada vez son más. Además, la modalidad online permite formar a multitud de empleados de una misma empresa repartidos por todo el país o incluso por el mundo, en un mismo curso.

Según Manal Zahraa, manager del centro, otro de los beneficios de las clases o cursos online es que permiten a diferentes empleados situados en zonas geográficas distintas cohabitar y conocerse durante unas horas en un mismo entorno, lo cual resulta un activo interesante para la empresa porque permite interactuar a empleados que normalmente no trabajan juntos.

Asimismo, el modelo de negocio de la Excellent, In English permite a las empresas acceder a las bonificaciones que proporciona el Estado. Esta ayuda económica se obtiene a través de las cotizaciones de la Seguridad Social y varía según el tamaño de la compañía. Con Excellent, In English las organizaciones pueden tramitarlo por sí mismas o permitir que este centro de formación la gestione por ellas. De esta manera, las formaciones tanto de inglés como de cualquier otro idioma o formación puede resultar totalmente gratis.

La oferta única de Excellent, In English La manager de Excellent, In English explica que ofrecen los cursos clásicos de inglés que cualquier academia puede ofrecer, pero que están especializados en romper barreras idiomáticas, es decir, que están especializados en empresarios que llevan un montón de años dando clases de inglés, pero que no consiguen comunicarse.

En particular, el programa S3/Search/Settlement/Set up enfocado especialmente en empresarios hartos de estudiar inglés y no conseguirlo. Además, en Excellent, In English, tanto presencial como online se presenta el curso de Comunicación en Inglés donde se dan trucos y estrategias para ser más comunicativo y saber comunicar mejor, en inglés.

Como manager de Excellent, In English, Zahraa dice que los beneficios de las clases de inglés para empresas son muchos. Una compañía cuyo personal domine este idioma puede entablar relaciones comerciales y laborales con un mercado de 1.500.000.000 de personas en todo el mundo y que saber inglés da un 10 % sobre cualquier otro candidato, pero saber un idioma más da hasta un 40 % más de oportunidades de acceder al empleo soñado.