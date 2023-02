Vuelve la Hiring Fair Internacional que permite a las empresas conectar con el mejor talento junior, JOBarcelona’23

Apostar por el talento junior y crear cantera es una de las claves de éxito para las empresas líderes, un denominador común que comparten todas las compañías que están en crecimiento y quieren competir en un entorno altamente dinámico y globalizado.

En torno a esta idea arranca la XI edición de JOBarcelona, que celebrará su decimoprimera edición el próximo 27 de abril en Spotify Camp Nou con el objetivo de conectar empresas líderes con candidatos potenciales en búsqueda de oportunidades profesionales.

JOBarcelona’23, una Hiring Fair Internacional de Empleo y Orientación Profesional de referencia, vuelve a abrir sus puertas y permitirá a todas las empresas participantes conectar con talento joven en búsqueda de nuevos retos profesionales. En este espacio, las empresas, además, podrán potenciar su Employer Branding y posicionar su marca empleadora, atraer y ampliar su pool de candidatos, crear su propia cantera de talento junior, dar a conocer sus ofertas de trabajo y prácticas, fortalecer su campaña de Talent Acquisition, hacer networking, ahorrar tiempo, recursos y costes, y mucho más.

Las empresas además podrán posicionar su marca empleadora y dar a conocer su cultura empresarial a los líderes del futuro a través de entrevistas one to one, dinámicas, talks, workshops, Talent Days, retos y gamificaciones como el IT Hackathon.

Se espera una participación de más de 8.000 candidatos que podrán proceder de todos los backgrounds, universidades, escuelas de negocios y nacionalidades. Durante toda la jornada podrán presentar su candidatura a los reclutadores y demostrar sus ganas de aprender y emprender, su ilusión y aportar su frescura, innovación y creatividad en las entrevistas one to one y en las demás actividades.

JOBarcelona ayudará a las empresas participantes a dar visibilidad de sus oportunidades (prácticas, graduate programs, ofertas de empleo y otras oportunidades) para atraer al mejor talento, conectar y crear cantera de candidatos con alto potencial y cualificados capaces de llegar a ser los futuros líderes de la compañía.

El evento, organizado y liderado por la consultoría Talent Point HRC, contará con la participación de compañías líderes en diversos sectores como el Tecnológico-Digital, Ingeniería, Farmacéutico, Logístico, Consultoría, Gran Consumo, Educación, Químico, Bancario-Financiero, Asegurador, Turístico, Ocio, Distribución, Auditoría, Legal, Consultoría, Medioambiente, Energía, Servicios, Universitario, Fundaciones e Instituciones, entre otros.

A través de la plataforma Jobinplanet.com, desarrollada por la consultoría Talent Point, todos los candidatos podrán registrarse y aplicar a las ofertas de las empresas participantes. Las empresas podrán descargar sus CV y ponerse en contacto directamente con aquellos perfiles que más les encajen antes del evento, durante y después.

Las inscripciones para empresas ya están abiertas en la página web de JOBarcelona.

También se está preparando la séptima edición de JOBMadrid que seguirá el mismo formato el próximo 23 de noviembre en Truss Madrid, WiZink Center.