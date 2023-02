Alemany Real Estate pone la tecnología al servicio del mercado inmobiliario Emprendedores de Hoy viernes, 24 de febrero de 2023, 14:00 h (CET) Hoy en día, debido a los avances tecnológicos, se han generado cambios estructurales en la vida cotidiana.

Las nuevas herramientas digitales no solo han facilitado y optimizado las distintas actividades laborales, económicas, sociales y diarias, sino que también han permitido a empresas de distintos sectores llegar a millones de usuarios. Una de las firmas que aprovechado a la perfección esta ventaja es Alemany Real Estate. La misma ha incorporado una versión de agencia inmobiliaria online, que le permite llegar a un público que las inmobiliarias tradicionales no logran.

La tecnología llega al mercado inmobiliario Alemany Real Estate es una consultoría inmobiliaria que trabaja tanto bajo la modalidad online como offline. La misma, que cuenta con 20 años de experiencia en el sector, ha creado un departamento de marketing digital inmobiliario que le permite llegar a un público que las agencias tradicionales no logra alcanzar. En este sentido, la firma utiliza toda la nueva tecnología y servicios que existen en el mercado para proporcionar a sus clientes soluciones y salidas a propiedades que son diferentes. Por otro lado, la empresa trabaja tanto con clientes nacionales y extranjeros, inversores y agentes inmobiliarios autónomos. En este sentido, Alemany Real Estate posee más de ocho mil propiedades en toda España.

Servicios de Alemany Real Estate La agencia inmobiliaria Alemany Real Estate cuenta con varias opciones para poder trabajar cualquier propiedad. Por un lado, ofrece un servicio online express, por el cual la empresa no requiere exclusividad. Consiste en activar el inmueble en su potente plataforma para que clientes extranjeros e inversores puedan verlo. Además, la compañía se encarga de la reserva y de la preparación para la firma con el notario. Del mismo modo, otro servicio que brinda Alemany Real Estate es el de captación tradicional. A lo ofrecido en el servicio online express, se le suma que un comercial se encarga de visitar la propiedad e informa al dueño de todo el proceso. Este incluye todos los aspectos relacionados con el ámbito fiscal y la toma de fotografías. Por último, la agencia también proporciona un servicio de captación en exclusiva, por el cual la propiedad es ofrecida a otras inmobiliarias y el equipo de Alemany Real Estate enfoca todas sus energías en la venta del inmueble.

Sin compromiso alguno, el cliente puede elegir entre estos tres servicios que ofrece Alemany Real Estate. Sin embargo, cabe destacar que el servicio de captación en exclusiva cuenta con un éxito del 100 % en todas sus ventas.

