Atos lanza una nueva oferta de seguridad 5G Comunicae viernes, 24 de febrero de 2023, 12:13 h (CET) Atos, líder mundial en servicios de seguridad gestionados, ha anunciado el lanzamiento de su nueva oferta de seguridad "5Guard" para organizaciones que buscan desplegar redes 5G privadas y para operadores de telecomunicaciones que buscan habilitar una seguridad integrada, automatizada y orquestada para proteger y defender sus activos y clientes Un nuevo porfolio end-to-end de seguridad 5G

Dado que el 5G es ahora altamente estratégico para las empresas, con clientes que buscan mejorar su postura de seguridad 5G, la oferta de Atos tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a identificar los riesgos y desarrollar una estrategia de seguridad end-to-end para proteger los negocios y los datos críticos y acelerar su transformación digital. 5Guard minimiza los riesgos a través de la red de acceso de radio (RAN), edge computing de acceso múltiple (MEC), el core 5G y las plataformas multi-nube.

Más concretamente, la oferta 5Guard de Atos consiste en:

Apoyo en la definición de la estrategia de seguridad 5G, a través de las capacidades de consultoría de Atos. La compañía ayuda a los clientes a evaluar sus sistemas, diseños y arquitecturas y, a continuación, proporciona recomendaciones estratégicas, basadas en las capacidades de seguridad de la infraestructura, la arquitectura y los componentes, de acuerdo con las normas, marcos y reglamentos de seguridad. Estas recomendaciones de Atos abordan los requisitos empresariales del cliente en función de su apetito de riesgo. Soluciones de seguridad de datos y redes 5G para cubrir los riesgos identificados y las lagunas de seguridad, aprovechando los mejores proveedores de seguridad 5G y los bloques de construcción tecnológica propios de Atos. Relacionados en la cartera de productos de Atos son: Las soluciones de cifrado de Atos (Trustway); el software de gestión de identidades y accesos; las soluciones de infraestructura de clave pública (IDnomic); y la plataforma Atos Managed Detection and Response (MDR) que eleva la seguridad de los elementos de red 5G, las aplicaciones y las cargas de trabajo, detectando y respondiendo a las amenazas potenciales casi en tiempo real.

Las soluciones de los partners incluyen el conjunto de soluciones de seguridad 5G de Fortinet, líder en seguridad convergente de alto rendimiento para empresas y operadores de telecomunicaciones, que proporciona seguridad integral para planos de usuario y control, protección de aplicaciones y plataformas, seguridad de exposición y seguridad multiusuario. Operaciones de seguridad 5G, basadas en los servicios de seguridad gestionados de Atos, para la detección y respuesta multi-nube, y la seguridad de la red 5G. 5Guard también puede integrarse con el sistema de red de radio segura privada de Atos, Lifelink, para organizaciones que buscan desplegar redes privadas 4G LTE y 5G totalmente equipadas y seguras. Respuesta a una amplia gama de necesidades de seguridad 5G

Con 5Guard, Atos ayuda a los clientes a satisfacer sus requisitos específicos de seguridad de redes privadas 5G de conformidad con las normativas internacionales, como la 3GPP. Atos también se asocia con operadores 5G, permitiéndoles ampliar su cartera y/o generar nuevas oportunidades, aprovechando la experiencia de Atos en el diseño, despliegue y operación de soluciones ágiles de seguridad cloud to edge.

Al acceder a la comunidad global de expertos en seguridad de Atos, que ayudan a orquestar y supervisar la seguridad de la red 5G, los equipos de seguridad de los clientes se beneficiarán de las mejores prácticas para mantener redes seguras.

"Aunque el 5G puede suponer un cambio de juego para las organizaciones, queremos que puedan agilizar su proceso de despliegue y configuración de la seguridad en su entorno 5G específico", afirmó Zeina Zakhour, VP CTO Digital Security de Atos. "Nuestra oferta puntera 5Guard representa nuestro compromiso de proporcionar el máximo nivel de seguridad a las organizaciones que desean desplegar redes 5G privadas y a los operadores de telecomunicaciones".

"Estamos encantados de colaborar con Atos en la entrega de su oferta de seguridad 5G '5Guard'. Las soluciones de Fortinet proporcionan capacidades de ciberseguridad para redes y servicios 5G privados y públicos y permiten una mayor confianza y cumplimiento. Al interactuar con los servicios de seguridad gestionados de Atos, proporcionamos una solución integral que protege las redes 5G, los entornos industriales habilitados para 5G y los servicios 5G, en beneficio del ecosistema", afirmó John Maddison, vicepresidente ejecutivo de productos y director de marketing de Fortinet.

Con una red mundial de 6.500 expertos en seguridad con una profunda experiencia en el sector y 16 Centros de Operaciones de Seguridad que operan 24 horas al día, 7 días a la semana, Atos ocupa el primer puesto mundial en servicios de seguridad gestionados en términos de ingresos por cuota de mercado según Gartner. Atos dispone de una gama de soluciones que permiten la soberanía de los datos en cumplimiento de diversas normativas locales.

