Aportar valor añadido a las viviendas con INMOCAT Emprendedores de Hoy viernes, 24 de febrero de 2023, 14:00 h (CET) Muchas películas y series idealizan la figura de la persona que obtiene una propiedad abandonada y desgastada, y la convierte en un verdadero tesoro con sus propias manos.

No obstante, el éxito de este tipo de acciones requiere tener en cuenta factores económicos, constructivos y de conexiones comerciales que no están a disposición de todas las personas.

Por esta razón, INMOCAT aporta una serie de recomendaciones y advertencias que ayudarán a las personas a tomar las mejores decisiones en materia de inversión en inmuebles y en el proceso de restauración para darle valor añadido a las viviendas.

Investigar, asesorarse y estar atento a lo que no resulta evidente Una medida clave antes de invertir en una casa antigua y sin valor es investigar. Para empezar, por más rentable que parezca la vivienda por su infraestructura, si la zona donde se encuentra ubicada no tiene buenas conexiones de transporte, no cuenta con colegios cercanos o su situación de seguridad es compleja, entre otros factores sociales, difícilmente se logrará obtener un buen margen de valor añadido tras su remodelación.

Por otro lado, una vez hecha la compra es clave conocer cuánto tiempo pueden tardar las obras y quiénes serían los constructores más ideales para ello, con el fin de generar presupuestos, robustecer la planificación y programar la indispensable supervisión.

Asimismo, aunque parezca un consejo obvio, nunca se debe hacer la remodelación con las propias manos si no se es un constructor o especialista en el tema. Cualquier error en los procesos de restauración puede implicar enormes inversiones adicionales para reparar los daños.

Finalmente, es importante estar atento a los gastos menos evidentes al tomar la decisión de comprar, tales como los impuestos asociados la vivienda y el costo de los servicios públicos.

Lograr enormes resultados de rentabilidad con INMOCAT Cuando un cliente con deseos de invertir en la compra, restauración y venta de una vivienda antigua se acerca a INMOCAT, esta empresa inmobiliaria con 25 años de experiencia en el sector le ofrece sus servicios en: la búsqueda del proyecto que se adecúe a sus expectativas y presupuesto; la conexión con posibles socios que quieran invertir en la misma vivienda y completar el capital necesario; asesoría sobre el proceso de restauración, repartición del beneficio entre los socios y auditoría sobre los recursos invertidos y los pagos recibidos.

Los servicios de INMOCAT han sido ampliamente valorados por sus clientes, quienes han reseñado a la empresa con un 4,9 sobre 5, y los resultados han traído a estos márgenes de rentabilidad de hasta el 23 % en pocos meses, en casos puntuales. Así entonces, INMOCAT pone a disposición toda su experiencia y sus conexiones para que la compra de una casa antigua para revenderla con valor añadido no sea un camino solitario y a ciegas, sino una inversión con altas probabilidades de arrojar grandes ganancias.

