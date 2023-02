¿Cuáles son las principales características del calzado respetuoso con el desarrollo del pie? Calzado Barefoot

Los zapatos con refuerzos pueden limitar el crecimiento de los músculos de los pies y tobillos. Esto se debe a que en el momento de nacer, los pies de los bebés no se encuentran completamente formados, sino que se desarrollan a lo largo del tiempo.

Así, elegir calzado respetuoso es fundamental para que los pequeños tengan la sensación de caminar descalzos, con una experiencia de amortiguación y soporte mínimos, que ayuden a desarrollar los músculos y habilidades naturales del pie.

La información a tener en cuenta sobre el calzado respetuoso El calzado respetuoso, también conocido como minimalista, zero drop o barefoot, es ideal para bebés y niños durante las primeras etapas de desarrollo, puesto que propician una mayor estabilidad, fortaleza y flexibilidad en los músculos de los pies y tobillos, permitiendo un movimiento natural. En este sentido, las investigaciones en torno a esta cuestión dan cuenta de la importancia de utilizar zapatos que se asemejen lo máximo posible a las condiciones de estar descalzo, permitiendo un desarrollo óptimo de las habilidades cognitivas y motoras de los más pequeños.

De este modo, este calzado cuenta con un talón bajo y un contrafuerte inexistente para otorgar libertad al movimiento del pie, con una horma ancha para una correcta alineación de los dedos. Al mismo tiempo, dispone de una suela flexible, la cual es igual en altura en la zona del talón y en la de los dedos para evitar el acortamiento de la musculatura posterior.

Las ventajas de utilizar calzado respetuoso Utilizar calzado respetuoso es fundamental para el desarrollo y la salud en edades tempranas, ya que, al trabajar de manera natural, permite fortalecer los pies, dándoles mayor sensibilidad y estabilidad al caminar. A su vez, este tipo de zapatos propician una mejor postura, debido a que los niños aprenden a usar los músculos de la pantorrilla y del pie para equilibrarse, a la vez que otorgan una mayor flexibilidad, mejorando la movilidad de los dedos.

Por otra parte, de acuerdo a diferentes estudios publicados en el Journal of Foot and Ankle Research y en el Journal of Pediatric Orthopaedics, los pequeños que usan esta clase de zapatos muestran una capacidad de adaptación superior a diferentes superficies, lo cual reduce considerablemente el riesgo de sufrir lesiones en el pie y la rodilla. No obstante, es importante señalar que este calzado no es apto para todos los menores, por lo que se requiere consultar con un especialista antes de comprar un producto de este tipo.

