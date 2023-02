​Aniversario del estallido de la guerra en Ucrania Comentario económico de Gabriel Debach, analista de mercados de eToro Redacción @DiarioSigloXXI viernes, 24 de febrero de 2023, 12:37 h (CET) Ha pasado un año desde la invasión rusa y la situación no parece haber mejorado. De hecho, no parece haber atisbos de paz sobre la mesa de negociaciones. Económicamente, Rusia ha pagado cara su jugada, con su economía en recesión técnica (dos trimestres consecutivos de contracción) y su crecimiento anual reduciéndose un 3,7% en la lectura final del tercer trimestre de 2022.



El índice Moex de Rusia, que desde antes de la guerra hasta el pasado lunes ha visto cómo se quemaba cerca del 36% de su valor, arrastrado por valores como Polymetal, OK Rusal MKPAO, HeadHunter Group, Novolipetsk Steel, Gazprom, ALROSA y Aeroflot, por citar algunos. Sanciones que afectan a la economía, con Moscú convertido en el país más sancionado del mundo, con 14.081 sanciones a personas y entidades rusas actualmente en vigor, una cifra cinco veces mayor que antes del reconocimiento de las regiones de Luhansk y Donetsk como Estados independientes el 22 de febrero de 2022.

Desde el estallido de la guerra, Rusia ha ingresado unos 294.000 millones de euros por exportaciones de combustibles fósiles. Los países de la Unión Europea compraron más de 138.000 millones de euros, mientras que China fue el mayor comprador ruso, con más de 62.429 millones. China, Turquía y Corea del Sur fueron los principales compradores de carbón; Alemania, Turquía y China, de gas; y China, India y Países Bajos, de petróleo.

Los precios del gas han sido la principal preocupación europea, dada la fuerte dependencia económica de muchos países. Tras haber subido casi un 160% desde el estallido de la guerra a finales de agosto, las cotizaciones actuales (datos a lunes 20 de febrero) muestran precios a la baja del 61,7%. La caída de los precios del gas natural se debió principalmente a la disminución de la demanda. Ésta se repartió a partes iguales entre la menor demanda de los consumidores y la de la industria. El tiempo inusualmente cálido y los altos precios destruyeron la demanda. Los altos niveles de almacenamiento invernal de gas se vieron favorecidos por el aumento del 70% de las importaciones de GNL el año pasado. Gracias a la apertura de tres nuevas instalaciones de importación. En la actualidad, el almacenamiento solo se retira en un 64%, 10 puntos más que la media. Esto facilita el repostaje de cara al próximo invierno y la consecución del objetivo del 90% fijado por la región para el 1 de noviembre. El suministro estará sujeto a las corrientes cruzadas de nuevos recortes por parte de Rusia, pero aumentará a medida que Freeport y BP LNG reabran o se añada nueva capacidad. Italia, por su parte, ha sustituido el suministro ruso principalmente recurriendo en mayor medida al gas argelino, azerí y GNL.

Los temores en el mercado de materias primas, tras las fuertes subidas de los primeros meses, se desvanecieron posteriormente, sin que ninguna de las principales materias primas rusas dominara en terreno positivo.

Rusia fue el primer exportador mundial de:

Paladio (utilizado principalmente en la industria del automóvil), con una cuota del 45,6%.

Platino (utilizado en diversas industrias, desde el campo de la orfebrería, en laboratorios de análisis, en la fabricación, en la investigación, en cirugía, para cables y contactos eléctricos) con una cuota del 15,1%.

El oro, con una cuota del 9,2%.

El gas, con un peso global del 6,2%, pero a escala europea el peso ruso es del 38%.

Níquel, con un 5,3%, utilizado en muchos bienes de consumo y especialmente en baterías recargables.

Pero también cereales 5% y aluminio 4,2%.

Pero es sobre todo en el frente militar donde el conflicto ha generado más ingresos. El gasto mundial en defensa está creciendo estructuralmente a más del doble de la tasa del 3% anterior a 2021. Y hay margen para seguir creciendo, ya que las compras de armas por parte de los gobiernos, que siguen siendo lentas, están aumentando gradualmente, sobre todo en Europa. Al mismo tiempo, la industria se está beneficiando de la reducción de costes y la consolidación en los últimos tiempos de vacas flacas. La visita de Biden a Kiev trajo consigo un nuevo paquete de ayuda militar de 500 millones de dólares. La primera partida de la lista es munición de artillería, HIMARS y morteros de 120 mm. Lockheed Martin puede así beneficiarse del aumento de la demanda de sus productos HIMARS.

Luego están las armas antitanque Javelin, producidas por la empresa estadounidense Raytheon Technologies Corporation y desarrolladas conjuntamente con Lockheed Martin.

En general, el gobierno estadounidense ha suministrado a Ucrania diversos tipos de ayuda militar, como armas pequeñas, munición, vehículos blindados y equipos de comunicación. Algunas de las empresas implicadas en la producción de estas armas son Raytheon, Lockheed Martin y General Dynamics. Canadá también ha proporcionado ayuda militar a Ucrania, incluidos vehículos blindados, equipos de seguridad y dispositivos de visión nocturna. Entre las empresas implicadas en la producción de esta ayuda se encuentran General Dynamics Land Systems y Elbit Systems. El Reino Unido suministró a Ucrania equipos de defensa aérea, vehículos blindados y equipos de combate. Entre las empresas implicadas en la producción de estas ayudas figuran principalmente BAE Systems y la italiana Leonardo.

Aunque Rheinmetall no aparece en la lista, ya que supuestamente Alemania suministró principalmente ayuda no letal, como formación militar, equipos de seguridad y apoyo logístico a Ucrania, la acción alemana ocupa el primer lugar en la lista de subidas desde el estallido de la guerra, con un extraordinario +157%, superando en casi 100 puntos porcentuales a Leonardo, que ocupa el segundo lugar. Recientemente, la propia Rheinmetall ha vuelto a ser el centro de atención tras ganar la licitación alemana para el envío de munición de 35 mm a Ucrania, y con la noticia de que Alemania está discutiendo el posible envío de tanques Leopard (fabricados por Rheinmetall) a Kiev. Sin embargo, según los datos de Refinitiv, el crecimiento de la facturación en 2022 presenta una clasificación diferente, con un aumento del 52% para Rheinmetall y del 144% para Leonardo.

Mitsubishi Group registró el mayor crecimiento, seguido de Rafael Advanced Defense Systems y KBR. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Aniversario del estallido de la guerra en Ucrania Comentario económico de Gabriel Debach, analista de mercados de eToro ¿Qué son los fondos indexados?: principales ventajas y desventajas de este instrumento financiero Son un tipo de inversión que busca imitar el comportamiento de un índice bursátil específico, como el S&P 500 o el Ibex 35 ​Las contrataciones de préstamos y créditos aumentaron casi un 18% en 2022 Por provincias, los que realizaron un mayor número de solicitudes son los madrileños, barceloneses, valencianos, sevillanos y malagueños El mercado del gas español se estabiliza y podría bajar hasta los 40/50 euros el megavatio en los próximos meses La actual situación del Mercado Ibérico del Gas propicia que la excepción ibérica continúe saliendo gratis y sin tener que compensar a las eléctricas El precio del petróleo: indicador clave para anticipar signos de recesión Análisis y comentario económico elaborado por Muzinich & Co