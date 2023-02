Calma House, la marca de textil que hará el hogar con alma mediterránea

El sector de la decoración de textiles para el hogar abarca una amplia gama de productos que aportan un toque único al diseño interior de una casa.

Estos artículos, además de aportar un toque estético y decorativo al hogar, también son funcionales en la vida cotidiana.

Actualmente, la oferta y la demanda de textiles para el hogar están en constante aumento, proporcionando una variedad cada vez mayor de formas y materiales. En este sentido, Calma House pone a disposición un amplio catálogo, donde las personas pueden escoger las opciones que más se ajustan a sus necesidades, como un aliado perfecto para dotar de calma y estilo cualquier espacio.

La tienda de decoración de hogar con textiles únicos Calma House es una marca de complementos de decoración y textiles para el hogar que se esfuerza por llevar la calidez, la paz y la frescura a las estancias del hogar. Además, su selección de productos ofrece a los decoradores, diseñadores de interiores y propietarios de viviendas soluciones creativas para combinar estilo con funcionalidad.

Por otro lado, cabe destacar que Calma House diseña el catálogo de artículos en Barcelona, pensados para adaptarse a las necesidades y estilos decorativos de sus clientes. Con 9 tiendas físicas en Cataluña y Baleares y una plataforma e-commerce abierta las 24 horas, la empresa pone a la disposición de sus clientes tejidos de calidad con alma mediterránea. Asimismo, al garantizar la sostenibilidad en sus materiales de colección, los productos de Calma House están elaborados con tejidos naturales respetuosos con el medioambiente.

Calma House es un buen aliado para quienes buscan artículos decorativos y prácticos, con el fin de que sus espacios se vean cálidos y acogedores. Desde cojines hasta productos más lifestyle como bolsos, además de cortinas y mantas, esta compañía brinda a sus usuarios la oportunidad perfecta para que puedan personalizar su hogar de una manera original y con personalidad propia.

Alta calidad en una extensa gama de productos Comprar artículos de decoración para el hogar en ocasiones puede ser tedioso y elegir el producto apropiado puede llevar mucho tiempo. Por esta razón, Calma House reúne en un solo lugar artículos de calidad y ofrece un óptimo servicio de shop the look que permite a sus clientes comprar looks preparados por la marca para facilitar la combinación de artículos. A través de la tienda online, los usuarios pueden hacer sus pedidos y obtener información detallada de cada uno de los artículos.

Con una extraordinaria gama de únicos estampados y diferentes tipos de telas, los usuarios pueden encontrar una amplia colección de colchas y fundas nórdicas, cojines, entre otros, para dar al hogar una apariencia calmada, acogedora y llena de diseño.

Finalmente, cabe destacar que todos los textiles de Calma House están confeccionados con materiales de alta calidad y, actualmente, facilita un apartado de la página web en special prices con descuentos adicionales, asegurando que sus clientes adquieran los artículos perfectos para sus espacios.