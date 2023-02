No todos los retinoles son aptos para todas las pieles según marcas como Medik8 o Perricone MD

¿Cuál usar según cada tipo de piel? En el mercado existen diferentes opciones, incluso para las pieles más sensibles Si el retinol estuviera en a una fiesta, sería el centro de antención. Y es que no merece menos porque, si hay una estrella en el mundo de la cosmética antiedad, ese es, sin lugar a dudas, el retinol. Todo el mundo habla de él y, como las grandes estrellas, en ocasiones se piensa que se conoce todo sobre el mundo que le rodea, pero no. Lo primero que se debe tener en cuenta es que hay un tipo de retinol (o varios) para cada tipo de piel.



¿Sirven los retinoides para todo tipo de pieles?

Sí y no. Por entenderlo, todos los retinoides sirven, pero a cada piel "le gustarán más unos u otros". Dentro de lo que comúnmente se conoce por retinol, existen el puro -ya sea encapsulado o no- y derivados como el retinyl palmitate o acetate (los menos potentes de la familia retinoidea y que se conocen como ésteres de retinol). Todos son un renovador de la piel que es ideal para introducirse en las rutinas antiedad y con el que se pueden tratar las arrugas, las marcas de acné, la psoriasis y las manchas en la piel. Pero. además del retinol y sus versiones en éster, hay otros hermanos mayores, el retinal y retinyl retinoato que también pertenecen a la familia de los retinoides y son formas en las que se presenta la vitamina A mucho más potentes que las que se han mencionado al inicio. Eso sí, no todos actúan de la misma manera ni tienen la misma potencia y hay algunas pieles que se benefician más de unos que de otros.

Para todo tipo de pieles, RETINOL

Ante la duda, retinol para todos. "Tendemos a llamar retinyl tanto al retinol como a los ésteres de retinol, pero hay que diferenciarlos bien. Los segundos son las formas más simples en las que se presenta la Vitamina A y una buena manera para introducirse en los retinoides porque es la forma más suave, pero esa suavidad les hace ser también los menos efectivos. En un rango superior, nos encontraríamos con el retinol, después el retinal y, por último, el ácido retinoico", señala Raquel González, cosmetóloga y directora general de Perricone MD. Se entiende que, a más suavidad, menor será la eficacia. "Digamos que los cambios en la piel empiezan a ser más visibles cuando se incorporan en la rutina de belleza el retinol, el retinal y el r-Retinoato, junto al ácido retinoico, que solo lo suministran los dermatólogos", apostilla Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.



Al final, todos acaban convirtiéndose en ácido retinoico, que es el ingrediente realmente activo en la piel y lo hacen mediante procesos metabólicos en la piel. "Por ejemplo, un éster de retinol necesita 3 cambios metabólicos en la piel, mientras que un retinal, solo uno. Esto hace que el retinal sea más potente porque está a solo un paso de convertirse en ácido retinoico", aclara la cosmetóloga de Perricone MD.



Y ahora, la gran pregunta es: ¿por qué comprar retinol o retinal cuando la finalidad de todos es convertirse en ácido retinoico y, de una forma u otra, todos los consiguen?"Es cierto que cuando aplicas cualquier Vitamina A el objeto es que se convierta en ácido retinoico en la piel, la molécula realmente activa para renovar, pero en cada paso metabólico, el principio pierde un ligero porcentaje de eficacia. Por eso, nos interesa siempre acercarnos más al principio que más vecino es del ácido retinoico", remarca Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.



¿Dónde está presente el retinol?

Se puede encontrar en sueros o cremas como Growth Factor Firming and Lifting Serum. Formulado con retinol y con factores de crecimiento a partir de la tecnología de poliamina de última generación del Dr. Perricone para acelerar la renovación celular del tejido sin causar irritación. Este suero de noche proporciona un efecto lifting y deja la piel lisa y radiante. Tras su aplicación, fortalece la barrera de hidratación de la piel y mejora visiblemente el volumen, la fuerza, la flexibilidad, la elasticidad y la resiliencia de la piel. 139 € en Perricone MD

Para las pieles grasas, RETINAL

Uno de los grandes falsos mitos de la belleza es que la piel grasa siempre tienda a envejecer mejor que la seca, de hecho, hay quien, presumiendo de tener la piel grasa, descarta aplicar suero, crema hidratante… Y nada más lejos de la realidad. La piel grasa necesita los mismos cuidados, aunque no tenga las mismas necesidades, y en esos cuidados destacan los retinoides que son unos excelentes seborreguladores. "El retinal o retinaldehído, además de ser más rápido que un retinol, posee capacidad para nivelar la producción sebácea, tiene además acción antibacteriana, por lo tanto, es perfecto también para pieles acnéicas o con acné", recomienda Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.



¿Dónde está presente el retinal?

Midnight Renewal de Omorovicza es un suero formulado con retinaldehído encapsulado, que es seborregulador y antibacteriano, y contiene un complejo termal patentado . 170 € en Purenichelab.com

Para las pieles sensibles, R-RETINOATO

Uno de los grandes temores de quienes tienen la piel sensible es aplicar cualquier tipo de retinoides. Lo cierto es que la piel sensible es más reactiva y se irrita con facilidad, pero no por eso tiene que renunciar a usar retinoides, sobre todo gracias a nuevas moléculas como el Retinyl Retinoato, que conjuga retinol y ácido retinoico en un único producto y es perfecto para las pieles más comprometidas. "Hay posibilidad de que se irrite con un retinol o un retinal, pero no tiene por qué ser así con el retinyl retinoato. De hecho, una de las grandes ventajas de r-Retinoate Day & Night de Medik8, es que no es irritante, aunque es 8 veces más potente que el retinol, y no necesita proceso de adaptación, además de que se puede usar tanto de día como de noche", señala Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.



¿Dónde se encuentra el r-Retinoato?

r-Retinoate Day & Night de Medik8 es una crema-suero que reduce las finas líneas de expresión y arrugas. Una de sus grandes ventajas es que se puede usar de día y de noche porque no es fotosensible, y por esa misma razón se puede aplicar en verano porque no requiere de período de adaptación. 189 € en Purenichelab.com