Los beneficios de contratar una línea 900 Emprendedores de Hoy viernes, 24 de febrero de 2023, 11:00 h (CET) Cuando los clientes de una empresa o los compradores de un producto desean comunicarse con la compañía, pueden hacerlo por chat, por correo electrónico o por teléfono.

Pero la mayoría se decanta por esta última vía, siempre y cuando sea una línea 900, ya que no implica pagar ninguna tarifa por ese contacto. Hace un par de décadas, llamar a este tipo de números conllevaba pagar altos costes en las tarifas telefónicas del usuario final, pero ahora esto ya no ocurre. La empresa Premium Numbers gestiona la designación de líneas 900 a las empresas para resolver los problemas que tienen con los consumidores. Y son las compañías quienes pagan el coste de la llamada.

Los beneficios de tener una línea 900 Premium Numbers, una empresa con oficinas en Madrid, Valencia, Málaga, Asturias, Barcelona y Murcia, instala la línea 900 en el destino en un plazo máximo de 2 días laborales desde la recepción del contrato firmado, aunque asegura que en la gran mayoría de los casos el servicio está disponible en 24 horas.

Para las empresas, las ventajas de tener las líneas 900 son muchas. En primer lugar, Premium Numbers no pone precio de alta de la línea. Tampoco fija un plazo mínimo de permanencia ni penalizaciones en caso de pedir la baja. Además, las compañías tendrán un gestor personal siempre, por lo que no realizarán trámites con un contestador automático ni con un chatbot, sino que una voz conocida le solucionará cualquier inconveniente.

Más allá de que para el cliente comprador o consumidor la llamada tiene coste cero (a diferencia de las líneas 901 y 902), la empresa que contrata la línea 900 puede elegir un número que sea fácil de recordar. Además, las líneas 900 disponen de facilidades para configurar las diferentes rutas que el cliente tomará hasta llegar a la respuesta deseada (selección por teclado, por ejemplo).

Premium Numbers gestiona todo el camino hasta obtener la línea Para contratar una línea 900 tan solo se necesita disponer de al menos un aparato telefónico para recibir las llamadas. Luego, Premium Numbers se encargará de enviar las llamadas a aquellos teléfonos en los que el cliente quiere atenderlas.

Muchas empresas españolas ya saben lo importante que es contar con una línea 900. Cada vez más negocios se suben al barco para ofrecer un mejor servicio telefónico para sus clientes. Y para disponer del mejor servicio, solo basta con llenar el formulario de contacto en el sitio web de Premium Numbers.

