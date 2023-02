Emprendedor catalán logra la cancelación total y definitiva de una deuda de 26.000 euros

Libertad Sin Deudas acompaña a sus clientes a lo largo del procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad, con el que pueden cancelar sus deudas.

Su experiencia en este campo es amplia, por lo que suelen solucionar prácticamente el 100 % de los procedimientos que llevan a los juzgados.

Este es el caso de uno de sus clientes.

Un emprendedor con un negocio en quiebra Antonio, nombre ficticio, se puso en contacto Eloy Rodríguez, abogado concursal experto en la Ley de Segunda Oportunidad en Barcelona y colaborador de Libertad Sin Deudas, porque estaba pasando por una situación económica que le impedía hacer frente a sus deudas.

Durante la primera entrevista expuso su caso.

Se trata de un profesional de la hostelería con una larga trayectoria laboral. Residente en la comarca del Baix Llobregat, hace unos años, decidió emprender y abrir su propio negocio de hostelería.

Crear una empresa requiere invertir recursos, pero el éxito depende de muchos factores. El proyecto de Antonio de tener su propio bar no salió bien. Tras la euforia de los primeros meses, el negocio no proporcionaba todos los beneficios esperados. A esta situación, se sumó una crisis en su matrimonio y el posterior divorcio, con los problemas emocionales y los gastos que conlleva.

La vuelta al trabajo asalariado y una deuda impagable Antonio dejó su vivienda habitual y se marchó a vivir de alquiler. El negocio no pudo resistir todos estos envites y acabó por cerrar. Volvió a trabajar como camarero por cuenta ajena en un restaurante. Sin embargo, una nómina no era suficiente para afrontar las deudas generadas en su etapa anterior.

Cuando Antonio contrató a los abogados de Libertad Sin Deudas en Barcelona, tenía una deuda impagable que ascendía a un importe de 26.070,59 euros.

El equipo recopiló toda la documentación e inició las gestiones para resolver su situación a la mayor brevedad posible, pues la situación del cliente era acuciante.

Puesto que no tenía bienes, se propuso un plan de pagos acorde a sus ingresos como paso previo para solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI). Este plan no se aprobó, lo cual no supuso una traba para que el juez concediera la cancelación total de sus deudas.

Cancelación total y definitiva de las deudas El magistrado entendió que la propuesta de Libertad Sin Deudas era adecuada porque concurrían los requisitos contemplados en la legislación:

Insuficiencia de la masa activa.

Ausencia de condenas previas por delitos que impidieran la exoneración.

Ausencia de responsabilidad concursal.

Intento de acuerdo extrajudicial de pagos.

Sin créditos pendientes contra la masa ni créditos privilegiados.

Así pues, en el auto, se aprobó la exoneración del 100 % de la deuda, incluida la que había contraído con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

El procedimiento comenzó en mayo de 2021 y finalizó en el auto de 4 de marzo de 2022. En menos de 12 meses, Antonio consiguió deshacerse de sus deudas impagables y continuar su vida como trabajador asalariado libre de cargas.

