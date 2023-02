Consejos de Estudio Ambiente para la decoración de un dormitorio juvenil y de matrimonio Emprendedores de Hoy viernes, 24 de febrero de 2023, 10:00 h (CET) El dormitorio juvenil es un espacio muy importante para la vida de los hijos y, en él, vuelcan sus intereses, aficiones, alegrías y disgustos, además de convertirse en parte de su personalidad, en la que reafirman cómo son y cómo se encuentran. Por otro lado, tener un dormitorio de matrimonio bien decorado y organizado puede ser la clave de poder tener un día mucho más productivo, ya que facilita poder encontrar las cosas que se desean en el momento justo y también favorece que se pueda tener un mejor descanso para ambas partes, haciendo que la relación también pueda ir a mejor.

Estudio Ambiente es una tienda de muebles en Madrid en la que diseñan el proyecto de diseño de cada cliente y la decoración a medida para así poder crear un hogar que sea único, exclusivo y cómodo. Se especializan tanto en dormitorios juveniles como en dormitorios de matrimonio, adaptándose siempre a las necesidades de los clientes.

¿Cómo decorar un dormitorio juvenil? A la hora de decorar un dormitorio juvenil hay que seguir una serie de consejos y, como expertos, desde Estudio Ambiente dan una serie de claves a tener en cuenta.

Una cama más grande Es normal que los adolescentes pidan una cama más grande. Probablemente, la de 90 cm se les haya quedado pequeña si han dado un buen estirón, así que hay que plantearse la opción de poner una cama más grande, de 120 o 135 cm, donde puedan dormir de una forma más cómoda.

Contar con una zona de descanso flexible en el dormitorio juvenil Los muebles funcionales son ideales siempre y, para el dormitorio juvenil, no es una excepción. Por este motivo, es buena idea optar por un diván flexible que sirva tanto como sofá como para estar con los amigos como para dormir.

Más espacio para la ropa Para que los jóvenes puedan tener ciertas rutinas de orden, es fundamental que cuenten con un buen armario en el que guardar la ropa, tanto la nueva como la que aún les vale de años anteriores. Esto será muy importante para que así la ropa no se vaya acumulando poco a poco por toda la habitación.

Disponer de escritorios o mesas de estudio Contar con escritorios o mesas de estudio es fundamental en un dormitorio juvenil, ya que los niños crecen y cada vez deben estudiar más. Es importante que los jóvenes tengan su propio espacio para realizar sus tareas y que así cuenten con buenos hábitos de estudio.

Apostar por sus colores favoritos, combinándolos con otros que queden bien Es importante seguir las preferencias del adolescente, pintando toda la habitación o solo una parte de la habitación de su color favorito y usar otro color que se complemente al que ha elegido, por ejemplo, para la ropa de cama. Si elige una tonalidad demasiado fuerte, como amarillo o rojo, este puede usarse para la ropa de cama y otro más suave para pintar las paredes.

Integrar el mobiliario del dormitorio juvenil en la pared Una buena forma de optimizar el espacio del dormitorio juvenil es integrar parte del mobiliario en una de las paredes. Utilizar una madera clara restará sobriedad y aportará naturalidad y luz.

¿Cómo decorar un dormitorio de matrimonio? Desde Estudio Ambiente, también se especializan en la decoración de dormitorios de matrimonio y dan una serie de claves.

La cama, pieza indispensable en los dormitorios de matrimonio La cama es fundamental en un dormitorio de matrimonio y esta debe ser cómoda, apetecible y muy mullida. Hay que prestar atención a cuántos cojines van a colocarse para así evitar el molesto desorden visual que rompería la armonía del conjunto. También es importante elegir la almohada que más se adapte a las necesidades: más alta, más baja, más suave o más dura.

Apostar por una o varias alfombras Las alfombras hacen que el dormitorio de matrimonio sea mucho más acogedor y logra unir los distintos elementos decorativos, creando así un ambiente equilibrado. Los colores de la alfombra deben aparecer en algún sitio de la cama o del resto de la habitación para que se vea como un todo y no como algo forzado.

Prestar especial atención a la iluminación Una opción ideal para un dormitorio de matrimonio son los apliques de pared, ya que ahorran espacio y son imprescindibles para que cada miembro de la pareja pueda encender y apagar la luz sin molestar al otro.

Apostar por mesitas de noche que se complementen No hay ninguna regla que diga que las dos mesitas de noche tienen que ser iguales. De hecho, queda más dinámico y original si las dos no lo son y se recomienda que sean estrechas y anchas.

Definir un estilo decorativo que se adapte a ambos miembros de la pareja Los dos miembros de la pareja deben sentirse bien en el dormitorio, motivo por el que hay que apostar por un estilo decorativo con un punto intermedio. Normalmente, este suele encontrarse a mitad de camino entre la sobriedad y el romanticismo.

Prestar especial atención al cabecero en un dormitorio de matrimonio El cabecero no es solamente un elemento estético, ya que de él pueden depender aspectos como que no duela la espalda si gusta leer antes de dormir. Hay una gran variedad tanto de estilos como de materiales, existiendo de madera, tapizados, de tela o de hierro forjado.

Ahora que ya se conocen los principales aspectos a tener en cuenta para decorar un dormitorio juvenil y un dormitorio de matrimonio, los interesados pueden ponerse en buenas manos confiando en Estudio Ambiente, una tienda de muebles en Madrid de confianza.

