En qué consisten y cuándo usar Microfrontends Emprendedores de Hoy viernes, 24 de febrero de 2023, 10:00 h (CET) Crear un sitio web difiere significativamente de administrar una red de sitios de manera efectiva.

Los desafíos relacionados con la eficiencia editorial, seguridad, escalabilidad, gobernanza y ciclo de vida se multiplican a medida que se agregan más sitios. Los Microfrontends permiten la división autónoma de una aplicación web en módulos o funciones individuales. El objetivo principal de esta técnica es eliminar la dependencia entre los equipos de trabajo para mejorar el desarrollo y reducir la complejidad del producto digital. Asimismo, son las empresas como Aplyca quienes ofrecen este servicio.

Cuándo se usan los Microfrontends Para empezar, cabe destacar que los Microfrontends son fragmentos de una página web que pueden ser utilizados por diferentes equipos de trabajo y agregados en otras partes de la página. A diferencia de los componentes reutilizables, los Microfrontends pueden implementarse de manera independiente como proyectos individuales. En consecuencia, la técnica para implementar Microfrontends implica desarrollar cada componente por separado y extraerlos al momento de la ejecución. Los Microfrontends son componentes modulares e independientes que se cargan solo cuando son necesarios en una página en particular. Estos componentes interactúan directamente con los datos sin un servidor centralizado. Además de los componentes que muestran contenido, también incluye componentes de utilidad para interactuar con el entorno de la aplicación. Esta arquitectura ofrece una forma más eficiente y flexible de desarrollo de aplicaciones web al permitir la implementación autónoma de componentes individuales y eliminar la dependencia entre los equipos de trabajo.

Para garantizar el éxito en el desarrollo de Microfrontends, es importante permitir que los equipos trabajen de forma independiente, establecer responsabilidades y objetivos claros. También es fundamental determinar el tamaño apropiado de los Microfrontends para evitar la fragmentación innecesaria de la aplicación y reducir la creación excesiva de ellos. Por eso, Aplyca asesora y acompaña a los clientes en la elección de la plataforma más adecuada para un proyecto, incluyendo el diseño, planificación, implementación y administración de portales, desarrollo de comercio electrónico y soluciones de desarrollo moderno, así como soluciones de portal multisitio. Los expertos sugieren emplear la arquitectura de Microfrontends para aplicaciones de gran envergadura y multifuncionales, ya que puede mejorar la escalabilidad y el mantenimiento y reducir el tiempo de desarrollo. Para implementar esta solución, se recomienda dividir la aplicación en conjuntos aislados de funciones y pantallas, cada uno con su propia aplicación específica. De esta manera, las diferentes aplicaciones pueden trabajar de forma conjunta sin comprometer su eficacia. Este enfoque es particularmente útil para proyectos de software de gran tamaño y complejidad.

Las ventajas de la arquitectura por Microfrontends La arquitectura Microfrontend permite que las funciones de una aplicación monolítica se separen en diferentes sub-aplicaciones, lo que permite que diferentes equipos de trabajo las implementen de forma independiente. Esto agiliza el proceso de desarrollo, en lugar de implementar todas las funciones a la vez. Además, las sub-aplicaciones pueden comunicarse entre sí a través de una API, lo que las hace independientes pero también interconectadas.

Una de las principales ventajas de la arquitectura microfrontend es su mayor rendimiento. En las aplicaciones monolíticas, toda la aplicación debe cargarse siempre, incluso si no se usan todas sus partes, lo que aumenta el tiempo de carga inicial. Sin embargo, en la arquitectura microfrontend, se carga bajo demanda un módulo específico de la aplicación, lo que reduce el tiempo inicial de carga. Esto significa que los usuarios pueden interactuar con la aplicación más rápido.

Además, la arquitectura microfrontend permite una implementación más rápida. Al implementarse cada función de forma independiente, la velocidad de desarrollo se incrementa significativamente. Si se necesita corregir o agregar algo dentro de una función, no es necesario ejecutar toda la aplicación.

Por último, la arquitectura microfrontend también es más confiable. Si uno de los módulos presenta fallas, los otros seguirán funcionando. Esto es muy importante para una aplicación grande, que tiene múltiples funciones independientes.

En conclusión, la arquitectura microfrontend es una opción atractiva para aplicaciones grandes y complejas. Permite una implementación más rápida, un mayor rendimiento, y una mayor confiabilidad.

En definitiva, la empresa es especialista en desarrollo y consultoría de tecnologías cloud, y ayudan a los clientes a crear experiencias digitales óptimas. La marca invita a cualquier persona a conocer los casos de éxito y a contactarlos para discutir las necesidades de los proyectos.

