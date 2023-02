Recuperación del pelo con el cabello propio, con Capilarian Emprendedores de Hoy viernes, 24 de febrero de 2023, 10:00 h (CET) El bienestar capilar y la pérdida del cabello es uno de los aspectos que más preocupa en la vida adulta.

El cabello representa un papel fundamental, ya que se trata de un fuerte rasgo de la identidad de cada uno y el hecho de perderlo puede generar un sentimiento de inseguridad en la persona que padece este problema.

Capilarian es una clínica especializada en cirugía capilar en Extremadura con sede en Cáceres. La misma cuenta con la tecnología más avanzada para tratar la caída capilar y mejorar la autoestima y calidad de vida del paciente.

La angustia que genera la pérdida de cabello puede afectar, en gran medida, en su relación con el entorno. Por ello, el tratamiento, sea preventivo o con el problema ya avanzado, es crucial para el bienestar psicológico del paciente. Una de las soluciones que plantea Capilarian para combatir este padecimiento es el microinjerto capilar.

Recuperar el pelo con el propio cabello Esta técnica consiste en la extracción de folículos pilosos, que pueden tener hasta 5 cabellos cada uno. Los mismos se retiran de la zona ubicada entre la nuca y la coronilla, como también de los laterales del cuero cabelludo. El procedimiento se realiz en estas zonas porque no son sensibles a la DHT, la principal hormona causante de la alopecia androgénica.

Una vez extraídos los folículos pilosos, se implantan en los lugares del cuero cabelludo donde el cabello es débil y prácticamente ausente.

El beneficio principal de esta técnica es el postoperatorio, que acostumbra a ser muy sencillo y llevadero, ya que se trata de una intervención quirúrgica ambulatoria.

Además, no deja cicatrices visibles porque las zonas de donde se sacan los folículos luego se ocultan cuando el cabello crece. Por último, y lo más importante, es que los folículos implantados se mantienen durante toda la vida, ya que, al efectuarse con unidades del propio paciente, no hay posibilidad de rechazo una vez adaptados a la zona receptora.

Más tratamientos con Capilarian Gracias a la alta cualificación de sus profesionales y su confidencialidad, los pacientes pueden sentirse cómodos y confiar plenamente en el procedimiento de los tratamientos que ofrece Capilarian. El cirujano que atiende al paciente será quien le aplique la técnica que mejor se ajuste a su caso en particular. Otro de los tratamientos eficaces que pone a disposición la clínica es el de la aplicación de plasma rico en plaquetas. Este consiste en inyectar plasma rico en factores de crecimiento para estimular los folículos pilosos. Para ello, solo será necesaria una muestra de la sangre del paciente con el fin de conseguir, después de un proceso los factores de crecimiento, que necesita para el crecimiento del pelo. También se puede inyectar fármacos, complejos vitamínicos y biopéptidos que evitan la caída total del cabello.

Con Capilarian, las personas podrán eliminar su complejo desencadenado por la pérdida del cabello y mejorar su calidad de vida de forma significativa.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.