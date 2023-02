Clínica de la Ansiedad indica cómo reconocer las manifestaciones de la ansiedad Emprendedores de Hoy viernes, 24 de febrero de 2023, 10:00 h (CET) Los trastornos de ansiedad son uno de los problemas de salud mental más frecuentes en España.

De acuerdo con las estadísticas recogidas por el Ministerio de Sanidad, afecta al 6,7 % de la población, contando únicamente a las personas diagnosticadas oficialmente.

Identificar los síntomas de ansiedad es muy importante para evitar la cronificación del trastorno y reducir las molestias del día a día. Desde Clínica de la Ansiedad muestran cómo reconocer sus manifestaciones para acudir cuanto antes con un profesional.

¿Cómo reconocer las manifestaciones de la ansiedad? Los síntomas de la ansiedad son muy variados, y de acuerdo con la Clínica de la Ansiedad, pueden clasificarse en diversos grupos. Por un lado, están los síntomas físicos, que se manifiestan por medio de palpitaciones, taquicardia, falta de aire, opresión en el pecho, molestias digestivas, cansancio, rigidez muscular, etc. Además, cuando la activación neurofisiológica es muy alta, pueden aparecer alteraciones de la alimentación o el sueño, entre otros.

En otro grupo se encuentran los síntomas psicológicos. El paciente puede presentar sensación de peligro, inquietud, inseguridad, agobio, ganas de huir o atacar, sensación de vacío, temor a perder el control, recelos, entre otras manifestaciones. Incluso, en casos extremos, puede llegar a sentir temor a la locura, a la muerte o a hacerse daño.

También pueden manifestarse síntomas de ansiedad conductuales. Comúnmente, los individuos presentan un estado de alerta e hipervigilancia, torpeza, impulsividad, bloqueos, inquietud motora y dificultad para estar en reposo. Estas señales vienen acompañadas de cambios en la expresividad corporal y el lenguaje corporal, presentándose cambios de voz, movimientos torpes de manos, tensión de la mandíbula, etc.

Estos trastornos afectan a nivel intelectual y social La ansiedad también puede ocasionar alteraciones a nivel intelectual o cognitivo. Las personas afectadas pueden presentar una mayor dificultad para prestar atención, concentrarse o recordar cosas. También se muestran excesivamente preocupados, tienen tendencia a recordar cosas desagradables, interpretan las situaciones de una forma no adecuada y están más susceptibles, entre otros aspectos.

Por último, el trastorno se refleja en las relaciones sociales del afectado. Este puede mostrar irritabilidad, dificultad para iniciar o continuar una conversación, ensimismamiento. En otros casos, puede bloquearse o quedarse en blanco a la hora de preguntar o responder, tener dificultad para expresar su opinión o tener miedo excesivo a posibles conflictos.

Cabe resaltar que no todas las personas presentan los mismos síntomas ni en la misma intensidad. Estos pueden considerarse un problema en la medida que comprometan el bienestar físico y psicológico, o interfieran de forma significativa en el desarrollo de planes y actividades personales.

En caso de presentar síntomas de ansiedad, lo más recomendable es consultar con un especialista. En Clínica de la Ansiedad llevan más de 20 años de experiencia ofreciendo asistencia y tratamiento a los pacientes que padecen este trastorno. Atienden en Madrid y Barcelona, siendo unos de los centros sanitarios más reconocidos en esta materia.

