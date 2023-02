La asesoría integral de Gómez-Pinzón sobre protección de datos y propiedad intelectual Emprendedores de Hoy jueves, 23 de febrero de 2023, 19:24 h (CET) En un mundo revolucionado por el amplio desarrollo tecnológico que ya está integrado a la cotidianidad tanto de personas como empresas, la protección de datos, y en general de cualquier información, resulta muy importante para evitar inconvenientes a futuro.

El principal beneficio es controlar que no existan fugas de información como consecuencia de brechas o incidentes de seguridad que puedan comprometer la seguridad y confidencialidad de su información, afectando la rentabilidad de las compañías. Lo anterior porque los datos personales de los empleados, proveedores, clientes o de otros grupos de interés, así como la información vinculada al área comercial, específicamente a los productos y/o servicios disponibles para el público, pueda ser accedida ilegalmente o robada.

Una firma líder y especializada en dicha temática es Gómez-Pinzón. La misma está compuesta por un equipo de abogados capacitados en múltiples áreas del derecho, brindando así un servicio integral a sus clientes.

Asegurar el bienestar empresarial con la protección de datos La vulnerabilidad de datos puede ocasionar consecuencias drásticas para cualquier tipo de empresa, sobre todo en materia de rentabilidad, lo que indudablemente influye en la estructura interna, desde costes hasta cantidad de personal.

En esa línea, las compañías pueden verse afectadas en cuanto a su reputación, por lo cual pueden ver frustradas las posibilidades de mantener un crecimiento sostenido a través del tiempo.

Ante ello, la firma Gómez-Pinzón ofrece asesoramiento personalizado en el área de tecnología, comunicaciones y protección de datos, garantizando un trabajo serio, profesional y abocado a la seguridad de cada cliente.

En particular, la metodología de trabajo encuentra su base en el apoyo a empresas proveedoras de soluciones tecnológicas en cuanto al diseño de la estructura legal y en el acompañamiento a firmas en el proceso de negociación para el acceso a dicha tecnología, en el desarrollo de propuestas e-commerce y en aspectos referidos a la prestación de servicios de telecomunicaciones.

Servicios jurídicos con calidad y experiencia Los avances en el ámbito de la informática y la tecnología hacen que cada vez sea más necesario acceder a sistemas que permitan un control específico de los datos, con la intención de evitar cualquier tipo de extracción de información por parte de personas no autorizadas al acceso a la misma.

En esa línea, a través de diagnósticos internos y el diseño de estructuras para el intercambio de información, Gómez-Pinzón es una de las mejores firmas en el mercado por su experiencia en asesorías de protección de datos personales y privacidad, ya que cuenta con abogados especializados en protección de datos personales y habeas data, Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y Ley 1266 de 2008, que asesoran a sus clientes en la creación de programas de privacidad, que incluyen, entre otros, políticas de tratamiento de datos personales, autorizaciones para dichas actividades, avisos de privacidad y manuales de políticas y procedimientos internos para cumplir con sus obligaciones.

Su experiencia se sustenta especialmente en el acompañamiento con éxito del equipo de abogados de la firma en asuntos regulatorios en materia de derecho de telecomunicaciones, tecnología, comercio electrónico, privacidad y seguridad de la información.

Con servicios integrales que abarcan asesorías en materia de datos personales, de ciberseguridad y tecnologías disruptivas y para e-commerce y plataformas digitales, Gómez-Pinzón es una firma de líder para muchas empresas a nivel local e internacional.

