Pasiontur es una mayorista de viajes en grupo que ha reinventado el turismo cultural mediante la creatividad y la sostenibilidad Emprendedores de Hoy jueves, 23 de febrero de 2023, 19:25 h (CET) Tras los difíciles años de la pandemia, 2022 marcó una notable recuperación del turismo en el mundo, con 900 millones de turistas viajando internacionalmente, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo. En ese proceso de recuperación, esta agencia de las Naciones Unidas ubica en un lugar central al turismo cultural, aquel en el que las personas no solo valoran servicios turísticos clásicos como el hotel, los seguros o los transportes, sino que decididamente buscan experiencias reales en destino para conocer el arte, la historia, las costumbres y la gastronomía de un lugar. Consciente de ese contexto, Pasiontur, posicionado desde hace años como la Mayorista de Grupos más Creativa de nuestro país, ha ayudado a las agencias de viajes minoristas a renacer en este nuevo escenario, al seguir brindando viajes únicos y sin competencia para grupos turísticos con la creatividad, el arte y la cultura como valores agregados.

Creatividad y sostenibilidad: los ejes para la reinvención del turismo cultural Pasiontur es una agencia mayorista de viajes en España que opera también como receptivo en Europa, y que trabaja de la mano con agencias de viaje turísticas minoristas de carácter más local para acercar a los distintos colectivos hacia un turismo de calidad basado en experiencias de inmersión significativas a través de la creatividad. Algunos ejemplos sugestivos son: Fallas con Tributo a Nino Bravo, Teruel o Verona con Ruta Teatralizada de los Amantes, Granada con Ruta Poética de Lorca, Tributo a Carlos Cano o Noche de la Luna Mora con Danza Nazarí, Italia con Concierto a los Tres Tenores, Norte y Centro de España con Fiestas Gastronómicas, etc.

En línea con el horizonte trazado por la Organización Mundial del Turismo, Pasiontur ha buscado ir más allá de las habituales estrategias de venta a colectivos, invirtiendo en estructuras locales para ofrecer experiencias integrales al turista. Su apuesta reside, pues, en colaborar con iniciativas comunitarias de turismo, de manera que se promueva un sector más sostenible con los territorios y sus habitantes, y más coherente con el propósito de promover la cultura.

El turismo como medio y vehículo del arte y la cultura A diferencia de los habituales viajes para colectivos, la propuesta de Pasiontur para sus clientes minoristas es la del turismo no como un fin (viajar por viajar, vender por vender), sino como un medio a través del cual se movilicen y se interioricen en las personas el arte y la cultura de los lugares que visitan, creando experiencias imposibles de olvidar a través de un producto único y exclusivo, que además de ayudar a las agencias a competir en el difícil mercado actual, les permite fidelizar al cliente último, incrementando, a la postre, la cartera y las ventas. Bajo esa premisa, Pasiontur cuenta con una familia de profesionales formado por cientos de artistas, actores, cantantes, guías y agentes de viajes en Europa que involucran su energía creativa y su esfuerzo para generar experiencias más envolventes.

El trabajo en equipo, creando conexiones con las comunidades locales para idear experiencias enriquecedoras en cada destino, así como la relación con las agencias minoristas, basada en el conocimiento, la experiencia y la excelencia, son los valores que diferencian a Pasiontur de la competencia. Y los que han hecho que esta apuesta creativa en los diferentes destinos abra oportunidades reales para reactivar el turismo y el trabajo de los profesionales que operan en el sector.

