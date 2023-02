¿Cómo mejorar la experiencia de los clientes de restaurantes y hoteles? Emprendedores de Hoy jueves, 23 de febrero de 2023, 18:39 h (CET) Para mejorar y expandir su negocio, los propietarios de hoteles y restaurantes se han visto en la necesidad de implementar ideas innovadoras con el objetivo de mejorar la gestión operativa.

Oh My Business es una empresa especialista en brindar soluciones integrales para los sectores de la hostelería, el retail gastronómico y la creación de eventos, con énfasis en mejorar la experiencia del cliente. Al tratarse de un servicio personalizado, la empresa busca la fórmula más beneficiosa para que cada cliente esté satisfecho con los resultados.

El servicio de Mystery Guest contribuye a mejorar la experiencia del cliente Dentro de los servicios que brinda la empresa Oh My Business, Mystery Guest es uno de los más recomendados para medir, evaluar y mejorar la experiencia del cliente en restaurantes y hoteles. Esta opción permite localizar dónde se encuentran los errores relacionados con la gestión operativa y tomar las acciones necesarias para solucionarlo.

Mystery Guest se enfoca en mejorar la experiencia del cliente, motivo por el que aporta una visión objetiva a la empresa, con la posibilidad de determinar el impacto que producen sus procedimientos en el público. A diferencia de las redes sociales, que aportan únicamente una foto panorámica del negocio, Mystery Guest entrega una mirada imparcial acerca de la gestión operativa.

Para llevar a cabo este servicio, Oh My Business delega en un profesional del sector para que realice un análisis transparente y detallado sobre su experiencia como cliente. Por ello, el proceso de evaluación comienza desde el inicio de la reserva hasta finalizar la visita al restaurante u hotel que solicita el servicio.

Beneficios del Mystery Guest para los negocios Uno de los principales problemas que impiden mejorar la experiencia del cliente en restaurantes y hoteles es la información sesgada que el personal recopila a través de las redes sociales o de forma interna. En consecuencia, resulta difícil para los negocios del sector conocer con exactitud las opiniones y sensaciones que el cliente atraviesa en su establecimiento.

Por este motivo, los clientes que solicitan el servicio de Mystery Guest de Oh My Business pueden lograr beneficios como la detección de las debilidades y fortalezas de su negocio. A través de un enfoque cliente céntrico, los restaurantes y hoteles pueden adquirir el conocimiento necesario para impulsar su crecimiento hacia el siguiente nivel.

Además de los restaurantes y hoteles, el servicio Mystery Guest de Oh My Business también permite mejorar la experiencia del cliente en cadenas de restauración y tiendas de alimentación. Para contratar el servicio, los clientes pueden rellenar el formulario disponible en el sitio web de la empresa y un asesor se encarga de establecer el contacto.

