Limpieza sostenible y elegante de la mano de WeTKare y sus productos ecológicos Emprendedores de Hoy jueves, 23 de febrero de 2023, 18:41 h (CET) En los últimos años, la producción y comercialización de productos de limpieza sostenibles ha aumentado considerablemente. Esto se debe a que ofrecen un amplio número de ventajas para la población y el planeta. En ese sentido, WeTKare cuenta con un extenso catálogo de productos de limpieza caracterizados por ser 100 % ecológicos.

Uno de sus productos estrellas es el limpiador sostenible para multisuperficies, elaborado a base de enzimas en fórmula concentrada de larga duración. Gracias a la botella con diseño elegante, funciona con un sistema por dosis, el cual permite su rendimiento. Al mismo tiempo ofrece una mayor sostenibilidad, al estar libre de químicos y elementos contaminantes.

Ventajas de los productos de limpieza ecológicos Una de las grandes cualidades de la limpieza ecológica es que busca involucrar la mínima cantidad posible de ingredientes, excluyendo de este proceso los que son más agresivos para las personas y el planeta.

En ese sentido, cada vez son más las opciones de limpieza y desinfección con la característica ecofriendly, este tipo de productos se caracterizan, generalmente, por contar con certificados de sostenibilidad, además de no crear ningún tipo de residuos y estar completamente libre de químicos.

Otra de las ventajas de los productos ecológicos es que necesitan una menor cantidad de agua y no contaminan la calidad del aire, lo que les convierte en una alternativa ampliamente recomendada. También se caracterizan por su efectividad y funcionalidad, ya que pueden ser utilizados para diferentes procesos de limpieza.

Adicional a esto, la mayoría de estos productos ecológicos se encuentran en formato concentrado, lo que permite regular su dilución en función de cada necesidad y nivel de suciedad, lo cual representa un ahorro importante para la economía familiar.

Limpiador sostenible y multifuncional de WeTKare Enfocado en proporcionar una opción sostenible y elegante en productos de limpieza, WeTKare cuenta con un limpiador multisuperficies formulados con enzimas, las cuales descomponen la suciedad en pequeñas partes. Este producto está enfocado en proporcionar una limpieza natural y disminuir el riesgo de reacciones alérgicas.

El limpiador de WeTKare además, se caracteriza por ser apto para diversos espacios como las cocinas, baños, pisos, alfombras, entre otros, por lo que no es precisa la compra de productos de limpieza individuales para cada caso. Asimismo, la botella ecológica de esta compañía cuenta con un diseño de notable elegancia con sistema de dosificación.

Su fórmula concentrada de larga duración proporciona de 50 a 100 dosis con un litro de agua, lo cual permite mantener más de un año con un solo producto. Asimismo, destaca por su practicidad, ya que solo es necesario llenar la botella con la dosis necesaria, llenar con agua lentamente para evitar la espuma e iniciar los procesos de limpieza.

A través de la página web de WeTKare es posible conocer más detalles acerca de sus productos de limpieza ecológica y aprovechar los beneficios que estos ofrecen.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.