Collado Villalba formó parte del primer campeonato de ajedrez de Europa para ciudades y pueblos

El municipio de Collado Villalba fue la única localidad española en participar, en la categoría Open, finalizando en 10ª posición sobre 26 equipos. Cabe destacar la dificultad de la prueba al jugarse en domingo a la misma hora que se juegan oficialmente las competiciones de la Comunidad de Madrid de ajedrez (domingo 10.00 horas). Por tanto, todos los equipos y clubes de Madrid estaban compitiendo a la misma hora, por ello, tal vez, la poca participación de otras localidades.

La alineación del municipio de Collado Villalba estuvo formada por los siguientes tableros en el orden indicado 1. Andrés Jesús Guerrero Vargas (6.0 puntos en 9 partidas) 2. Sergio Sánchez González (5.0 puntos en 9 partidas) 3. Ángel Eduardo Perdomo Araujo (6.0 puntos en 9 partidas) 4. Dylan Álvarez Guerrero (3.0 puntos en 9 partidas). Destacar al joven villalbino Dylan Alvarez Guerrero con 12 años defendiendo el 4º tablero siendo uno de los participantes más jóvenes del torneo.

El campeonato de ajedrez se disputó en la modalidad de sistema suizo a 9 rondas, con la participación de numerosos países en las 4 categorias que tenía el torneo, Veteranos, Open, Juvenil y Femenina, todos ellos a 4 tableros en la modalidad de equipos y por internet jugandose el torneo en la plataforma de TORNELO.

El evento está organizado por la Federacion Europea de Ajedrez y la Federacion Internacional de ajedrez. El equipo de la localidad de Collado Villalba contó con el patrocinio de la empresa villalbina Madrid Chess Academy, que cedió sus instalaciones para la participación en este evento. Eran necesarias cámaras de seguridad, conexión de fibra y un árbitro titulado con conocimientos de ajedrez en modalidad híbrida, para poder participar.

Dicho árbitro fue Luis Blasco de la Cruz, vecino además de la localidad de Collado Villalba y que posee la titulación de arbitraje híbrido. Cabe destacar que el tema de las trampas en internet es lo que obliga a todas las medidas antitrampas de cámaras, captura de pantalla en zoom y otras medidas que se toman para evitar conductas no deportivas.

La delegada de la competición por el municipio de Collado Villalba fue Petya Simeonova Novoselska la cual comentó: “la idea de la competición es la puesta en valor de los municipios y la importancia de la visibilidad de los mismos, consideramos muy importante el apoyo de políticos y autoridades, queremos agradecer la presencia de nuestra alcaldesa Dña. Mariola Vargas así como el teniente alcalde D. Bernardo Arroyo, la Concejal de Deportes Dña Maria Sonia Arbex y el concejal Andres Villa. Todos ellos vinieron a apoyar el evento con su presencia y les agradecemos estar aquí, es importante para el ajedrez y para el municipio, nuestro pueblo es muy fuerte en ajedrez en competion, pero no olvidemos que somos referencia en el apartado de ajedrez social, y educativo con los proyectos CASTLE PROJECT, AJEDREZYTDAH.COM Y CGS CHESS A GAME TO BE SPREAD IN SCHOOLS”.