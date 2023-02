Desde S2 Grupo se enfatiza la importancia de proteger la identidad digital de las personas, "porque puede tener importantes consecuencias en el ámbito personal, laboral o familiar, entre otros". En este sentido, la empresa de ciberseguridad ha elaborado un decálogo de recomendaciones que pueden ayudar a la sociedad a proteger su identidad en Internet En ocasiones, las personas olvidan las consecuencias que puede conllevar un robo de identidad digital, ha indicado S2 Grupo en un comunicado. Estas pueden ir desde perder un puesto de trabajo, directamente, no ser seleccionado como candidato para una oferta laboral, ser víctima de la suplantación de identidad, robos digitales y también físicos (por ejemplo, cuando se informa de dónde se vive, o dónde se está en cada momento, es fácil saber cuándo en casa no hay nadie), etc.

"En este contexto, todo el mundo debe concienciarse de que proteger la identidad digital es tan importante como proteger la identidad en la vida analógica. Muchas personas creen que un comentario, una crítica o una opinión en redes sociales no tiene trascendencia, pero esto no es así. Todo lo que se publica se queda registrado y configura quién se es en el ámbito digital y esto puede tener importantes repercusiones, quizás no en ese momento, pero pasados unos años uno puede llegar a arrepentirse de algo que ha publicado", ha afirmado José Rosell, socio-director de S2 Grupo.

"La identidad digital se configura con toda la información que se publica en Internet, comentarios en redes sociales, inscripción en páginas online, registro de datos personales, fotografías, vídeo, cuando se dice a dónde se va, o con quién,, etc. Y todo en Internet deja rastro. Que lo se hayam borrado, no significa que haya desaparecido. Por eso, hay de proteger qué rastro se quiererdejar y cómo hacer que éste sea seguro", ha explicado Miguel A. Juan, socio-director de S2 Grupo.

Diez consejos para proteger la identidad digital

Ante la importancia de este asunto, expertos de S2 Grupo han destacado diez recomendaciones que pueden ayudarnos a proteger la identidad en Internet:

Utilizar contraseñas robustas y modificarlas periódicamente. Modificar la privacidad los perfiles en redes sociales según su finalidad. Por ejemplo, si se tiene un perfil profesional en el que únicamente se comparten temas relacionados con este ámbito y que esté completamente público. Sin embargo, se puede tener un perfil muy privado para compartir cuestiones más personales o lúdicas. Actualizar las apps. Este paso es fundamental para evitar las vulnerabilidades de los programas y aplicaciones que aprovechan los ciberdelincuentes para acceder a información ajena. No realizar publicaciones comprometidas. Todo lo que se publica deja rastro en Internet. Aunque se lo haga con un nombre diferente puede averiguarse quién está detrás del perfil. Por tanto, publicar fotos, vídeos o comentarios que pudieran situar a una persona en el futuro en una posición delicada, es algo que una vez hecho ya no se podrá eliminar aunque parezca ha sido borrado. La primera regla para proteger la identidad digital es no publicar aquello que pudiera dañar a quien la publica o a otras personas. No se deber formar parte de bulos o fake news. Actualmente, es habitual compartir noticias sin contrastarlas porque resultan atractivas. Sin embargo, hay que extremar el cuidado porque la desinformación muchas veces viene originada por la ciberdelincuencia. Participar en esto, también da forma a la personalidad digital. Escoger adecuadamente las opciones de privacidad en las redes sociales. Hay que decidir quién puede ver qué. Cerrar la sesión siempre que se acceda a las cuentas desde ordenadores ajenos. No publicar contenido con derechos de autor ajenos, ya que podría acarrear problemas legales. Revisar la identidad digital periódicamente buscando información sobre uno mismo. Desde S2 Grupo recomiendan hacer esto varias veces al año. Se puede mirar en Google o en redes, por ejemplo, para estar informados sobre qué datos aparecen de uno mismo de forma habitual. Si la identidad digital ha sido dañada, pide ayuda. Poner en conocimiento de las autoridades y/o de organizaciones que se encargan a ayudar frente a la ciberdelincuencia ayudará y dará el apoyo necesario para responder ante situaciones complejas como puede ser ciberacoso, bullying, sextorsión o suplantación de identidad, por ejemplo.