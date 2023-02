La touroperadora Different Roads revoluciona el mercado de viajes organizados online Emprendedores de Hoy jueves, 23 de febrero de 2023, 18:01 h (CET) La agencia de viajes Different Roads ha concretado una serie de alianzas estratégicas con otras empresas turísticas para ampliar su oferta de servicios. Los acuerdos se han establecido con compañías offline y el objetivo es ampliar la cartera de viajes organizados y mejorar la experiencia de compra de viajes.

La asociación de Different Roads con las agencias de turismo busca competir con precios atractivos y más destinos en el creciente mercado online de viajes y que las agencias de viajes tradicionales puedan participar de crecimiento y ser parte importante en él. A través del refuerzo de sus alianzas, la empresa espera incrementar sus operaciones en más de un 25 % en el primer semestre del año.

El enfoque está en los viajes organizados La industria del turismo a nivel nacional sigue mostrando signos de recuperación muy alentadores. El año pasado, aportó al Producto Interno Bruto (PIB) el 61% de valor total de este indicador. Los datos facilitados por Exceltur señalan que entre enero y diciembre de 2022 el sector contribuyó a la economía española con 159.490.000.000 millones de euros.

Las empresas esperan este 2023 poder consolidar este comportamiento tan positivo. Una muestra de ello son los movimientos de Different Roads, que buscan modelos de servicios que apunten a los tipos de turismo que más están creciendo. Uno de ellos es el de los viajes organizados.

La agencia explica que los viajes organizados son paquetes turísticos que agrupan varios elementos vinculados a las vacaciones. Por ejemplo, se venden paquetes con billetes de avión, hospedaje de hotel y logística de transporte en un 'todo incluido'. Es decir, que el viajero cubre todos estos servicios en un mismo pago.

Más destinos, rutas y servicios integrados El equipo de Different Roads explicó que gracias a las nuevas alianzas pudieron incrementar el volumen de los destinos. Este operador turístico ya tiene paquetes para 35 países de Europa, América, Asia y África. Al unirse con otras empresas podrán diversificar la oferta de servicios de viajes organizados en los destinos actuales y sumar otros nuevos.

A esto, añaden que como elemento diferenciador en el mercado van a aprovechar la experiencia de su personal para planificar cada aspecto de los viajes. Esa organización será “casi artesanal”, como si fueran ellos los que están a punto de embarcar”. Además, indicaron que la asociación con otras empresas del sector permitirá mejorar la experiencia del cliente en todas las fases durante el proceso de compra del viaje.

